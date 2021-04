Alcalde de Morena que busca reelección en Miguel Hidalgo quiere combatir la inseguridad

El candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por la coalición Juntos Hacemos Historia, Víctor Hugo Romo, busca su reelección. En entrevista con La Silla Rota, el abanderado por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México ofrece que con ello evitaría a los ciudadanos de la demarcación una "curva de aprendizaje" en una demarcación marcada por altos contrastes socioeconómicos.

Reconoce el problema de inseguridad, para lo cual propone usar drones de alta tecnología con rayos infrarrojos e incrementar el número de cámaras en las calles para llegar a 10 mil; estima que se debe mejorar la movilidad, disminuir las desigualdades que caracterizan a la demarcación y cuidar el equilibrio entre salud y actividad económica, sobre todo en una alcaldía que tiene 58 mil unidades económicas y casi 12 mil restaurantes.

Nacido en la demarcación y autodeclarado "miguelhidalgólogo", gobernó la alcaldía entre 2012 y 2015 como perredista, y volvió a ser elegido en 2018, ya como morenista; este 6 de junio tiene la posibilidad de ser reelecto.

En su diagnóstico de los problemas de la alcaldía destaca la inseguridad, que se concentra en las colonias Anáhuac, Tacuba y Tacubaya, y busca resolverla con una mayor fuerza policíaca y la compra de drones para vigilar las calles. Otro tema es la movilidad, cuya solución pasará por la inauguración del Tren Interurbano, que ayudará a desatorar el tránsito en vialidades hacia Santa Fe y Toluca.

Romo asegura que tanto él como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, convencieron al presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con la obra iniciada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Reconoce que el primer mandatario estaba dubitativo, sobre todo por el aumento en el costo, pero cuando vio la encuesta origen-destino y se vio que prácticamente no hay transporte público a Santa Fe, fue que decidió apoyar el proyecto, que estará listo en 2022.

El alcalde con licencia también se refiere a los permisos inmobiliarios que vecinos han criticado e incluso han dicho que algunos han sido otorgados en la Miguel Hidalgo para amigos del alcalde. Él responde que es parte de los rumores y diatribas de las campañas.

PENDIENTES EN LA ANÁHUAC Y TACUBA

- ¿Cuáles son los principales problemas de la demarcación?

-Aunque hemos reducido en 50 por ciento la incidencia delictiva, tenemos pendientes en tres colonias: la Anáhuac, Tacuba y Tacubaya, de las 89 colonias que hay. En materia de movilidad requerimos despresurizar arterias como Constituyentes, Reforma, Observatorio, Palmas, los Reyes, Explanada, principalmente que son sobre todo el corredor de tránsito hacia Santa Fe. De cada 10 autos que pasan por esas arterias, siete van a ese lugar. Creemos que el Tren Interurbano va a ser una solución importante.

"Tenemos una alcaldía desigual, con mucha riqueza y mucha pobreza, nos divide una avenida o río, el Río San Joaquín o en este caso, Constituyentes; hay dos contrastes, hay que emparejar los cartones, hay que generar mejores mecanismos de distribución de riqueza".

Bendiciones y buenos deseos recibimos del Dr Adolfo Vanegas en nuestro de recorrido por #Tacubaya, la trascendencia del trabajo bien hecho nos regala estas muestras de afecto de vecinas y vecinos que son invaluables#SaberGobernar#RomoCONTIGO pic.twitter.com/qdeGDjq2yt — Victor Romo (@vromog) April 21, 2021

En cuarto lugar mencionó que está la salud y para ello buscan aprovechar la experiencia que dejó la pandemia, porque ahí llegó el bicho, fue el caso cero en Polanco, fue la alcaldía con más casos en los primeros dos meses y eso mostró que es muy importante el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica, sobre todo en las 58 mil unidades económicas que hay y los casi 12 mil restaurantes.

"Su apertura, vida y continuidad es fundamental para ser generadores de empleos, riqueza, producción, actividad y también por supuesto la zona hotelera, el cuidado del turismo".

Un último tema es la infraestructura. Están pendientes algunos cruceros seguros que atender y la meta es conectar la alcaldía con el estado de México con ciclovías.

"Ya tenemos lo que abarca la conexión con Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y falta la conexión al estado de México, con Naucalpan y Huixquilucan. Nos hace falta mejorar la infraestructura sobre todo en la explanada de Tacuba y en Tacubaya el Cetram y la rehabilitación de los mercados ahí".

PROPONE NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES Y UN NUEVO METROBÚS

- ¿Díganos sus 3 principales propuestas, pensando que podría haber una continuidad en su cargo?

-Son 5 ejes con 160 compromisos. De las propuestas la seguridad es la uno. Logramos poner a la alcaldía del 13 al 3 en materia de la seguridad; era de las inseguras, ahora queremos hacerla la alcaldía más segura. Para ello seguiremos reforzando el estado de fuerza, lo vamos a duplicar, queremos un estado de fuerza de 2 mil 200 policías. De 4 mil cámaras instaladas, queremos llegar a 10 mil. Contrataremos el servicio de drones de alta tecnología con infrarrojo que cuidarán el bosque de Chapultepec, las barrancas, los panteones, parques y zonas difíciles como la férrea o la limítrofe de las barrancas con Álvaro Obregón y el Toreo.

"El otro eje es movilidad, el más sobresaliente es que se termine el tren Interurbano, ¿por qué lo digo como un compromiso de la alcaldía? Porque en esta administración logramos convencer al presidente a para que se terminaran los trabajos del Interurbano, aunque fuera muy costoso. Acuérdate que iba a valer 70 mil millones de pesos, ahora terminó valiendo 150 mil millones de pesos y según lo que nos informó el presidente, falta la última etapa, 30 mil millones de pesos, casi 200 mil millones de pesos, el doble, casi el triple del costo. El presidente aceptó y está en avance de casi el 75 por ciento".

Explicó que si se termina el interurbano, la conexión Toluca-Lerma-Santa Fe-Observatorio se van a despresurizar un 50 por ciento a las arterias que conectan Santa Fe y Cuajimalpa., según la encuesta origen destino. Eso logrará hacer mucho más fluido el tráfico en Reforma, Constituyentes, Observatorio, Palmas, Virreyes, Explanada y por ende Periférico, Viaducto Mariano Escobedo, Legaria, México-Tacuba.

GESTIONA YA UN LÍNEA DE METROBÚS DEL TOREO A SEVILLA

"Estamos gestionando con el gobierno de la ciudad, con el Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Granadas el Metrobús de Toreo a Sevilla, eso derramaría todo el aforo del polo de desarrollo de las Granadas; casi 400 mil personas llegan de manera diaria a esa zona de oficinas. Seguiremos el programa de regalar bicicletas siempre y cuando cursen la biciescuela.

"Para el combate a la desigualdad hay programas sociales como La Empleadora, traeremos la Protectora de la salud, la Alimentaria con la que subsidiaremos el huevo, la tortilla y el pollo para ayudar a la economía de barrio, sobre todo para familias de escasos recursos. Haremos la tarjeta violeta que es para evitar la violencia de género".

Otro tema es el Chambabús Vive y Trabaja en tu Alcaldía, la generación de 12 mil empleos. "Perdimos 20 mil, casi un 20 por ciento de la tasa abierta de desempleo; queremos mitigarla en el primer año con un gran convenio con la industria para que se le dé el 8 por ciento de incentivo de la nómina que viene en el Código Fiscal, siempre y cuando "den 50 por ciento de la planta laboral para que generen empleo.

"Queremos la continuidad para que la curva de aprendizaje, la brecha que cuesta romper de un modelo a otro no sea un costo para la ciudadanía. Soy una persona con experiencia, con conocimiento, soy relativamente joven, 42 años, soy economista, tengo maestría en finanzas y doy clases en el Politécnico. He sido dos veces legislador, dos veces alcalde, soy deportista, maratonista, tengo buenos hábitos, pero también como todo humano, luego me echo mi mezcalito".

EL PRESIDENTE AMLO ESTABA DUBITATIVO POR EL INTERURBANO

-¿Cómo convencieron al presidente sobre el Tren Interurbano, fue difícil hacerlo?

-La verdad es que no. Él estaba dubitativo sobre todo en lo que se invirtió, en hacer auditorías, si hubo desvíos, pero hubo mala planeación. No puede ser que una obra que dices va a costar 60 mil millones de pesos venga a costar el triple, casi 200 mil millones de pesos. Se sacaron amparos. Se quedó gente molesta, sobre todo en el paso de La Marquesa por sus casas y hogares, algunas reservas ecológicas o que son parte de mantos acuíferos, pero cuando se le enseñó la necesidad de reducir los aforos, conectar el oriente con el poniente, Toluca con Iztapalapa, porque es bajar Observatorio Tacubaya y ahí está la línea 2 del Metrobús que lleva a Iztapalapa, dijo ´adelante´, vamos a hacer un esfuerzo financiero, platicaré con el secretario de Hacienda, el anterior (Carlos Urzúa), se planeó y afortunadamente esta obra será una realidad y entiendo va a estar concluida porque estamos en la mesa permanente con la SCT; en el 2022 se terminará la obra.

ACUSACIONES SON PARTE DEL RUMOR

- ¿En caso de que gane continuará la expedición de permisos inmobiliarios que tanto han criticado los vecinos y que dicen que han beneficiado a algunos amigos suyos?

-Pues no. Nos hemos conducido con mucho sigilo, prudencia y probidad, todo en el marco de la ley. Esos permisos no los da la alcaldía, los da Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano), nada más que hay a quien le gusta mezclar facultades. Los polígonos de actuación, que es algo que seguramente se reflexionará en un futuro, hoy la jefa de Gobierno es muy exigente con ellos, son polígonos del pasado que otorgan potencial de altura, de volumen en ciertas zonas. Conozco las quejas más allá de si son amigos o no, si son conocidos, son polígonos que se pueden mitigar, que haya acciones públicas. (Los casos) están en el Tribunal de lo Contencioso.

Para construir e impulsar el bienestar de las colonias es necesario conocerlas desde sus entrañas, hoy en #Granada y #AmpliaciónGranada hablamos sobre las mejoras que se han realizado y las que vendrán en nuestro proyecto de continuidad#SaberGobernar#RomoCONTIGO pic.twitter.com/pEY2BZgSaJ — Victor Romo (@vromog) April 22, 2021

"Somos muy respetuosos de la ley. Nosotros expedimos solamente licencias o manifestaciones de construcción, licencias de demolición o excavación y supervisamos la obra cotidiana que no rebase los niveles permitidos. Tenemos una gendarmería de uso de suelo única en su tipo. No hay polígono nuevo en mi administración; Seduvi no ha otorgado ninguno nuevo, todos son de la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera y sobre todo de la época de Felipe de Jesús Gutiérrez (titular de la dependencia) que los otorgó y que están en auditoria. Algunos ya pasaron la prueba del ácido".

En su opinión, en esa ruta todo lo que se diga es parte del rumor, la diatriba, la contienda, "pero hasta ahora no hay amigos beneficiados, solo lo que marca la ley y seguiremos revisando a aquel que se pase de lanza, seremos muy duros y por eso creamos la gendarmería. Ni Benito Juárez que es como el PAN lo presume, tiene gendarmería".

-En varias encuestas se ha reportado una contienda cerrada, incluso en La Silla Rota la encuesta de Enkoll marcaba el triunfo de Mauricio Tabe, ¿teme que la alcaldía vuelva a ser gobernada por Acción Nacional?

-No hay tal. El 6 de junio el ganador será tu servidor. Te doy datos: Mitofsky 12 puntos, Parametría 15, Buendía 13, El Universal 13, El Financiero 5, El Heraldo 6, por mencionar algunas. Seguramente hay que ver el método de las encuestas, algunos encuestadores usan robots y los primeros 400 que contestan sin generar un aspecto de selección por zonas, pero las más serias, la mayoría, 7 de 10 nos marca como los que vamos arriba de la contienda. Mas allá de los debates en la calle nosotros tenemos buena aceptación, casi 65 por ciento. Hemos dado resultados en materia de seguridad, movilidad y servicios, somos los que más conocemos, soy miguelhidalgólogo, miguelidalguense de nacimiento, servidor público de convicción, todos los días recorro 4 horas la calle, es mi escritorio. Estamos con prudencia, pero confiados en que el 6 de junio la voluntad popular será favorable a mi candidatura.

MI RIVAL ES DE BJ

-¿Por qué la gente debe votar por usted?

-Soy el que más conoce, el que más experiencia tiene, que sabe gobernar esto. No es asunto de partidos sino de resultados. He caminado las calles de la alcaldía, soy el que tiene más arraigo. Mi contrincante (Mauricio Tabe) es de Benito Juárez, ahí vive. Acá se rentó de manera provisional un departamento apenas y es del cartel inmobiliario de Benito Juárez, los Romero Boys (en alusión a que pertenece al grupo del diputado federal Jorge Romero) que quieren venir a competir. Respetable. La contrincante anterior era Magui Fisher (en 2018), mi contrincante anterior era Mike Errasti (en 2012). Vamos a hacer lo propio con respecto de una campaña de altura, de ideas, sobre todo de calle, de trabajos.

Asegura que es la primera generación de políticos "que vamos a ser expuestos a la voluntad popular para ser calificados, para poner un like, eso nos compromete más. Es un buen ejercicio porque ahora los gobernantes se van a preocupar por hacer bien las cosas, por trabajar, dar resultados y no estar haciendo a la mera hora obras de relumbrón o estar haciendo campañas mediáticas, sino está al día a día el esfuerzo cotidiano y reconocimiento de la gente, por eso hay que estar pendiente y por eso vamos a ganar"