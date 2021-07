Al grito de "¡Quiero vivir!", Héctor exige su vacuna covid, pero se equivocó de día

Héctor llegó a las 5 de la mañana a la Prepa 9 en la Ciudad de México para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, sin embargo comenzó a denunciar que no lo dejaron ingresar. "Quiero vivir", decía el hombre para exigir su derecho a ser vacunado.

"Ya llegué aquí y no me vacunan. que van a ver si sobran. Para esta gente va a haber ¿Y para mí no va a haber?", cuestionó Héctor indignado para las cámaras de Grupo Imagen y Ciro Gómez Leyva.

Al ser cuestionado sobre la letra con que inicia su apellido paterno y responder que M, el personal del centro de vacunación le informó que a Héctor le tocaba vacunarse el miércoles y no este martes 6 de julio.

Al final del día, Héctor, quien en realidad se apellida Ortíz, salió vacunado de la Prepa 9.

"¡Quiero vivir!", así reclamó Héctor una y otra vez para que lo vacunaran contra #COVID19, pero se equivocó de día, hoy no le tocaba. Este fue el momento que captó @Rodolfodorantes en la #Prepa9, al norte de la #CDMX: pic.twitter.com/k9Pt5t6H2V — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 7, 2021

El Programa Nacional de Vacunación tiene previsto vacunar esta semana con segundas dosis a 419 mil 099 adultos de 50 a 59 años en las alcaldías Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Con primeras dosis a 342 mil 562 adultos de 40 a 49 años en Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza y con primeras dosis a 282 mil 649 adultos de 30 a 39 años de Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En total se espera que del 6 al 10 de julio se apliquen un millón 44 mil 319 vacunas, con un promedio diario de 208 mil 863.

(djh)