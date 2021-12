Al grito de "Justicia para Vera", motociclistas protestan tras asesinato

La compra de un automóvil a través de Facebook terminó con un homicidio el domingo pasado en las calles de la colonia Izcalli Cuauhtémoc II, en Metepec. Por ello, hoy decenas de motociclistas hicieron un homenaje rodando una última vez por Carlos Vera, quien de biker y defensor de los humanos pasó a ser víctima de un asesinato.

(Foto: Fernanda García)

Carlos Vera había pactado la compra de un automóvil con un contacto de Facebook por lo que se presume que acudió a la calle Flor de Loto, esquina Margaritas, en Metepec, donde fue ultimado.

Este martes, su comunidad hizo rugir las motocicletas por las calles de Toluca en su memoria y para exigir justicia para Vera y todas las víctimas de la inseguridad, bloquearon avenida Hidalgo a la altura de Las Torres Bicentenario.

(Foto: Fernanda García)

Una hora antes del bloqueo en el que los motores y el grito al unísono de "Justicia para Vera" inundaran el principal acceso a Toluca, se llevó a cabo el sepelio en el panteón Jardines del Descanso, donde sus familiares sanguíneos y de carretera, los miembros de Fusión Biker, le dieron el último adiós a Carlos Vera, no sólo presidente este club de motociclistas, sino también exvoluntario del cuerpo de bomberos de la capital mexiquense.

(Foto: Fernanda García)

"Saber que Carlos, o Vera, como lo conocen, es un biker querido, quienes lo conocen no tengo porqué decirles que era un muchacho de bien, que desgraciadamente la delincuencia le arrancó la vida a sus 31 años y bueno, con el corazón destrozado y al mismo tiempo con los sentimientos encontrados de saber que tanta gente lo quiere y lo aprecia y que estará siempre en su recuerdo", comentó Patricia Velázquez, tía de Vera.

Con la fotografía de Carlos Vera abanderando a los bikers, las lágrimas de quienes lo amaron, esperan que quien le arrancó la vida, pague las consecuencias.

(Foto: Fernanda García)

"No puedo perder la confianza, perder la confianza sería estar derrotados y decir la Fiscalía de nada me sirve, el gobierno de nada me sirve y eso y decir ´no hagan nada´, es lo mismo, entonces esto no tendría razón de ser. Confiamos en las instituciones".

La ola delictiva en Toluca

De acuerdo con cifras del Semáforo Delictivo del Edomex, en la capital mexiquense de enero a octubre se reportaron 61 homicidios en la capital mexiquense, lo que si bien representa una disminución del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, también revela un aumento del 2% si se toma en cuenta la media.

También se revela que se han reportado mil 679 robos de vehículos, 493 robos a casa habitación, mil 307 robos a negocios y 274 extorsiones.

aemz