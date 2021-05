¡Al fin! Doña Irma de 76 años pudo vacunarse en Ixtapaluca tras superar la covid

IXTAPALUCA.- Después de haber superado al covid, la señora Irma Mandujano Pérez, de 76 años, logró vacunarse esta mañana en el módulo instalado en la explanada municipal destinado para adultos de 50 a 59 años de edad.

Y es que hace más de un mes cuando por rango de edad le correspondía inmunizarse, aún presentaba los estragos del nuevo coronavirus que logró vencer con ayuda de sus familiares.

Explicó que no pudo asistir a los módulos de vacunación para los adultos de 60 años y más, el pasado 1 de abril porque enfermó del virus y fue hasta este miércoles cuando pudo recibir el biológico.

"Si empecé en febrero, cumplí la cuarentena y me dieron de alta el neumólogo, esto fue hace como un mes por eso no pude venir a vacunarme", explicó.

#Metrópoli | A sus 76 años Irma Mandujano Pérez logró vencer al covid. Hoy recibió su primera dosis del biólogo Astrazeneca en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. #ep https://t.co/iSugBfZF9j pic.twitter.com/CEvLgttsNm — La Silla Rota (@lasillarota) May 19, 2021

Acompañada de su hijo Israel Gonzales Mandujano, reconoció que aún no sabe cómo logró contagiarse debido a que dentro de su familia nadie más presentó síntomas y nunca salió de su vivienda.

"No sabemos, fíjese que de repente medio como gripa, yo supuse eso, pero como no se me quitaba la tos, ya fui con el doctor y me dijeron que tenía covid y me mandaron a hacer estudios", explicó.

Con un bastón y a paso lento ingresó a la zona de aplicación del biológico en la explanada municipal, se sentó en la primera fila y después de 15 minutos recibió la primera dosis del biológico de Astrazeneca.

#Metrópoli | Así es como se desarrolló la jornada de vacunación contra la #Covid en el municipio de Ixtapaluca. #ep https://t.co/iSugBfZF9j pic.twitter.com/pnq0ugvRx6 — La Silla Rota (@lasillarota) May 19, 2021

"Siempre tiene uno miedo, tuve miedo del covid, pero afortunadamente me atendieron en mi casa. Nadie, nadie se contagió todo se hizo con las medidas necesarias, yo no salgo para nada así que ignoro (dónde me contagie)", dijo.

TRATAMIENTOS COSTOSOS

Para la familia Mandujano Pérez atender a doña Irma fue todo un desafío emocional y económico.

Tras enterarse de la enfermedad buscaron un médico y contrataron un tanque de oxígeno, además, de que tuvieron que comprar medicamentos por arriba de cuatro mil pesos.

"Es una impresión muy fuerte pero con la unión de toda la familia hay que reaccionar y no cerrarse y poder luchar para conseguir médicos y medicamentos".

"Los medicamentos fueron de mil 500 o de mil 200, por la misma situación de la pandemia la gente abusa", comentó su hijo Israel.

Luego de utilizar apoyo para respirar por tres semanas, la señora Irma logró recuperarse y asistir al centro de aplicación esta mañana donde reforzó su sistema inmune.

"Tuve que ocupar oxígeno, inyecciones. El oxígeno lo tuve como tres semanas, hace como un mes me dieron de alta, el doctor me dijo que podía vacunarme", recuerda.

VACUNA, UNA OPORTUNIDAD DE VIDA

Para doña Irma, la llegada de una vacuna para los sectores más vulnerables representa una oportunidad de vida que hay que aprovechar.

"Hay que estar prevenidos. Yo les diría a todos que se vacunen porque no pierden nada", dice.

Mientras que su hijo reconoció que atender a un paciente con covid es una situación muy difícil "pero hay que luchar y salir adelante, pero la verdad si es una enfermedad para morir solo porque al enterarse que una persona tiene el virus nadie se acerca".

"Le demostramos el apoyo de toda la familia y el ánimo de seguir luchando, aunque ya es grande hace falta como ser humano", dijo.

Esta mañana, en el municipio de Ixtapaluca inició la jornada de vacunación para adultos de 50 a 59 años, en cuatro módulos donde no se registraron contratiempos ni largas filas.





(SAB)