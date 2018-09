Al estilo Vaticano, resuelven acoso de profesor cambiándolo de escuela

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 20/09/2018 09:31 p.m.

Toluca, Edomex.- Por presuntos actos discriminatorios hacia alumnas, agresiones verbales y físicas, y actos libidinosos, padres de familia de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Villa Santín, piden el cese de funciones del profesor Luis Abel.

«No queremos un depredador sexual en la institución donde nuestros hijos reciben formación académica», declararon a La Silla Rota.

Comentaron que a raíz de que uno de los alumnos dio a conocer a sus padres que el docente se coloca de manera sigilosa detrás de él, investigaron a Luis Abel y resultó que éste ya había sido acusado de acoso sexual, en otras escuelas.

La Silla Rota, ya había documentado en noviembre del año pasado que padres de familia y docentes de la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en la colonia Sauces II en la capital mexiquense, denunciaron la participación del entonces director del plantel, Luis Abel, en diversos casos de violencia escolar, acoso laboral y sexual.

Sin embargo, la Supervisión Escolar únicamente decidió reubicarlo en otro centro educativo: la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz.

Al inicio del presente ciclo escolar, Luis fue presentado a los padres de familia como un docente con una "intachable" trayectoria de 33 años, "estricto pero como una inminencia dentro del sector educativo".

Sin embargo, a un mes de haber comenzado las clases, el profesor ya acumuló diversas quejas de alumnos, por agresiones físicas y verbales.

"A las niñas les dice que a él no le importa que ellas no aprendan, al fin van a terminar siendo amas de casa; a un alumno le arrojó un marcador y a otro más le pico las costillas con el lapicero diciéndole que se apurara a realizar la actividad que en ese momento les había puesto", relataron en entrevista padres de familia, aunque sus hijos no son a los únicos a los que ha faltado al respeto.

Alma, mamá de uno de los alumnos, explicó a La Silla Rota que su hijo le comentó que en una de las clases el profesor se colocó detrás de él, de forma sospechosa, "mi hijo se asustó y al percatarse el maestro dijo al resto de sus compañeros: ahí tiene al sensible".

Cuestionaron el por qué la Supervisora Técnica de la Zona, Inés Rodríguez Calderón, permitió su traslado a la institución cuando hay antecedentes de acoso sexual contra profesoras de otras aulas.

Además, "la maestra agraviada ya le habían otorgado su cambio a esta primaria. No comprendemos por qué incluso lo nombraron director del turno Vespertino. Nos hemos dedicado a investigar y este sujeto tiene más de 40 notificaciones por violencia intrafamiliar. ¿Cómo puede una persona con estos antecedentes estar frente a grupo".

Los padres de familia enviaron un documento a la Dirección General de los Servicios Educativos del Estado de México y a la Supervisión Técnica de la Zona para poner en conocimiento la problemática.

Pero, narraron que "fuimos convocados a junta en donde el profesor niega todos los señalamientos. Asegura que cuenta con un oficio donde está exonerado de las acusaciones de acoso sexual, lo cierto es que existen amenazas contra la profesora para ya no tocar más el tema"

Aseguraron que durante la junta a la que fueron convocados les obligaron a firmar un documento para que Luis Abel continúe en la institución.

Dijeron que están siendo asesorados para ingresar la demanda penal, solicitar que el docente en cuestión no sólo abandone la institución sino también le sea retirada la cédula profesional.

"Se trata de una reincidencia y nos preocupa la integridad física y mental de nuestros hijos", reclamaron tras advertir que este viernes realizarán una protesta para presionar por su baja.

