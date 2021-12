Al ejecutar un embargo matan a un hombre de 53 años; familiares piden justicia

VALLE DE CHALCO.- José Luis Sánchez pagó con su vida una deuda ajena tras ser presuntamente golpeado hasta la muerte por policías municipales de Valle de Chalco, en el Estado de México.

El hombre de 53 años trató de defender su patrimonio luego de que actuarios acudieron a su vivienda en la colonia El Carmen para cobrar un pagare vencido de "Apoyo Económico".

El embargo estaba dirigido a Sofía Molina Ortiz, quien comparte la vivienda con más familias y fue presuntamente aprovechado por los asesores para ingresar a domicilios contiguos y sustraer objetos ajenos.

"Salí y me pusieron el pie en la puerta y les dije que me permitieran porque no estaba el deudor, pero me dijeron que no porque tenían autorización de entrar", explicó Brenda Zamudio, una de las residentes de la propiedad.

En compañía de varios agentes de Seguridad Pública, los actuarios amagaron con romper chapas de todos los cuartos, a pesar de que ya habían localizado la vivienda de la morosa, algo que trataron de impedir el resto de los avecindados.

Un hombre de 53 años pagó con su vida una deuda; policías municipales del Valle de Chalco lo golpearon hasta la muerte para cobrar un pagaré que además de estar vencido, pertenecía a otra persona.

"Quisieron romper la chapa de la habitación de mi suegra, pero me puse en las escaleras para que no se subieran a mis cuartos y me empezaron a agarrar de los brazos y me dijeron que no tenía por qué oponerme porque de todos modos me iban a embargar", agregó.

Fue en ese momento cuando José Luis Sánchez trató de defender a su nuera y su propiedad, pero fue recibido a golpes por agentes de la policía municipal, quienes lo canalizaron a una patrulla.

"Mi suegro llegó y cuando vio que me estaban sometiendo les dijo que me dejaran porque yo no debía, y que yo era su nuera, y lo empezaron a golpear para que se hiciera a un lado", explicaron.

Los golpes fueron grabados por varios vecinos y a pesar de que, en varias ocasiones, el hombre grita apartemente por el dolor, los agentes continúan con la agresión en la batea de la patrulla.

"A mi suegro se lo llevaron jalando del cuello y se lo llevaron arrastrando a la patrulla y un policía lo estaba pisando del cuello en la patrulla 526", denunciaron.

A pesar de que la familia lo buscó en la comisaría municipal, ubicada a cinco minutos del sitio de los hechos, fue hasta cuatro horas después cuando recibieron informes que se encontraba hospitalizado.

"Estamos al servicio social y nos dijeron le habían pegado y le habían dañado todos sus órganos por dentro, le deshicieron el hígado y la vesícula",.

Al final José Luis, padre de tres hijos, murió durante la madrugada de este viernes luego de 12 horas de haber sido detenido por la policía.

"Lo que queremos es justicia, que los policías paguen por lo que hicieron porque no era la forma de cobrar un adeudo. "De hecho el único pagador era José Luis, porque él no les debe y pago con su vida".

El saldo del operativo fue el embargo de un microondas, una televisión y una lavadora y un aro de luz, además de que la detención de dos sobrinos de la víctima que aún continúan en la comisaría local sin un cargo en su contra.

Hasta el momento, el gobierno local no ha emitido una posición al respecto a pesar de que La Silla Rota solicitó una versión de los hechos.





