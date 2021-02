Al Congreso CDMX le importa un bledo proteger a las mujeres

El Congreso de la Ciudad de México no es de avanzada, ni defiende los derechos humanos de las mujeres y le importa un bledo la igualdad, señalan feministas con relación al hecho de que no se aprobara la legislación para proteger a las mujeres de la violencia política en el próximo proceso electoral. Los pretextos que pusieron son ridículos, afirman.

El órgano legislativo de la capital de la República dejó vencer el plazo para poder realizar reformas a leyes electorales y no incluyó el tema de la violencia política contra las mujeres en la legislación electoral. Por lo tanto, para el proceso que empieza en septiembre a las mujeres que participarán en las elecciones se les privó de esa protección.

Patricia Olamendi, integrante de la Red Mujeres en Plural y de la iniciativa Nosotras tenemos otros datos, refirió que en los pasados comicios en varios estados quedó demostrado que la respuesta del patriarcado a la participación política de manera paritaria ha tenido consecuencias muy graves para algunas mujeres que toman la decisión de participar.

El de la CDMX, un supuesto Congreso de Avanzada

“Nos parecía muy importante que fuéramos a las próximas elecciones con una modificación seria, real de las reglas de participación, sobre todo eliminando la violencia y sancionándola. Cuando legislas, al final de cuentas buscas generar prevención de la violación. Prevenir y sancionar en su caso. Y que se tomaran medidas en los diferentes órganos electorales a efecto de atender inmediatamente cuando estas violencias se presentaran previo y durante el proceso electoral”.

Y aunque estaban muy confiadas en que “un supuesto Congreso de avanzada, un supuesto Congreso con personajes que tenían cierto compromiso con los derechos de las mujeres, pudieran legislar en la materia, nos sorprendió la falta de voluntad política del grupo mayoritario, hay que decirlo, de Morena, el desinterés y yo diría, la desfachatez y el cinismo que mostraron en el proceso. Les importa un bledo la igualdad”.

En su opinión, todo lo que ha pasado en el Congreso “es lamentable, es vergonzoso, es falto de ética y transparencia. Nos queda claro que los derechos de las mujeres es lo que menos les interesa, no están en su agenda no solo de los legisladores, también de varias legisladoras que no se presentaron (a la reunión de comisiones en la que se debía dictaminar la reforma).

Sólo quieren salvar la cara

Ante el punto de acuerdo que aprobó el Congreso de la CDMX para pedir al INE que posponga el inicio del proceso electoral para poder legislar en esta materia, Olamendi subraya que eso no se puede hacer porque en la Constitución se establece que cualquier reforma electoral se debe hacer antes de 90 días del inicio del proceso, y que el único propósito de ese tipo de iniciativas es salvar la cara y combatir las críticas.

A su vez, Teresa Hevia Rocha, quien también siguió de cerca este proceso, asegura que este Congreso de la Ciudad de México “ha quedado fatal” porque se mostraba como un congreso progresista y como un órgano que respetaba los derechos humanos. Ahora con los pretextos y los obstáculos que pusieron para no legislar esta materia han quedado exhibidos.

“La Ciudad de México tendría que haber dado ejemplo en legislar contra la violencia política de género y lo único que hicieron fue incurrir en medidas dilatorias para que se venciera el plazo.

Precisó que ya hay 11 entidades que sí han legislado para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Mujeres tendrán que judicializar posibles agresiones

La también integrante de la Red Mujeres en Plural apunta que será necesario recurrir a otras legislaciones que a nivel general ha aprobado el Congreso federal, en las que se aborda el tema, como la Ley General de Delitos Electorales, la de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras.

Indica que las mujeres que sean candidatas no estarán del todo indefensas pero en caso de que ocurra algún hecho violento, se tendrán que judicializar los casos y presentar denuncias ante las fiscalías electorales, donde las haya, o en las fiscalías generales.

En su opinión, no es imposible que el INE cambie el inicio del proceso electoral dado que se han realizado modificaciones en otras entidades con motivo de la contingencia sanitaria.

Todo lo que están haciendo me queda claro, lo están haciendo para decir “se nos pasó pero vamos a ver cómo le hacemos porque las criticas han sido muy serias, pero saben de antemano que todo eso no tiene ningún sentido…

Ellos saben perfectamente que eso no tiene futuro.

(Sharira Abundez)