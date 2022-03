AIFA, un arma de 2 filos al beneficiar a unos y no tanto a otros, opinan vecinos

Zumpango.- Las obras para conectar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México y su zona conurbada prometen beneficios para los pobladores de las zonas aledañas a la nueva terminal aérea.

"Es un arma de dos filos, benéfico para unos y no tanto para otros", comentó Jesús, quien vive a 23 kilómetros del AIFA y notó que el entronque de la autopista mexiquense aún no está terminada.

También los 12 pueblos originarios de Tecamac denunciaron que el gobierno incumplió su promesa de no agudizar el desequilibrio de agua en la zona con tal de abastecer del líquido a esta nueva obra.

Recordaron que desde desde agosto de 2020 autoridades federales y municipales trataron de perforar pozos hasta de 700 metros de profundidad con la intención de abastecer de agua potable al AIFA, topándose con la resistencia de los pueblos del norte del mismo acuífero del Valle del Mezquital.

Criticaron además que obras como el AIFA están encaminadas a despojar a los pueblos de sus bienes de vida e intimidar cualquier ejercicio de autonomía y organización comunitaria que busque reconstruir la vida que constantemente se ve amenazada y destruida por intereses extractivos.

"Además, especula el crecimiento de diversas obras con tendencia extender la mancha urbana en torno a corredores industriales, proyectos inmobiliarios, conjuntos hoteleros y de servicios", destacaron.

"UN RELAJO LLEGAR"

Cristina Hernández y su hijo José Ángel fueron de los primeros pasajeros en estrenar las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Llegaron pasadas las 09:00 horas a la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de un largo camino de dos horas y de usar hasta tres transportes públicos.

"Mi hijo tiene discapacidad, pero es corredor y nos vamos a ir a Tijuana a su competencia", contó Cristina.

Aunque viven en la Ciudad de México, tuvieron que acudir a Zumpango, en límites con el estado de Hidalgo, para viajar hacia Baja California porque Ángel es deportista por el estado de Puebla y desde hace unas semanas fue notificado de que viajaría justo el día de la inauguración de la nueva terminal, algo que le causó emoción.

"Sí está emocionado, pero sí es cansado venir hasta acá para todos", dijo su madre.

Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Fotos: Manuel López)

Sin embargo, debido a que no conocían el camino, ambos tuvieron que madrugar y salir antes de las 07:00 horas para llegar a tiempo a Zumpango.

"Llegamos a Indios Verdes, nos dijeron que una combi nos dejaba aquí en la entrada, pero nos dejaron donde están los trabajadores", explicó Cristina.

Aún desorientados y con el tiempo encima por el abordaje que terminaba hacia las 10:30 horas, optaron por tomar un taxi, pero al final el alto costo cambió su plan.

"Es un relajo porque nos mandaba para un lado y para otro, y así estuvimos hasta que nos dijeron que este camión del Mexibús nos dejaba hasta acá. Sí le batallamos un poquito, pero estamos contentos", dijeron.

Cargada con dos maletas y su hijo con una más, lograron llegar pasadas las 09:00 horas al AIFA, justo a tiempo para librar la zona de abordaje, desde entonces repleta de turistas, para tomar el vuelo de la aerolínea Volaris, una de las cuatro que brindará servicio en el nuevo aeródromo.

Cristina y su hijo José no fueron los únicos en perderse de camino al AIFA.

María Álvarez, trabajadora del sector salud, salió desde las 08:00 horas de su domicilio, en Nezahualcóyotl, para presenciar la inauguración de la terminal.

Aprovechó el día feriado para visitar las nuevas instalaciones aéreas, porque está convencida de que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) fue la mejor opción.

Zona de acceso al AIFA (Fotos: Manuel López)

"Fue un poco problemático porque no hay nada de información. Unos nos mandaban a un lado y a otro, y nos traían dando vueltas a lo tonto, y no había alguien que diera una información correcta", dijo.

¿Se va a tomar fotos o qué va a hacer llegando?

"Tengo que ver todo, ver cómo está, cómo quedó y admirar todo lo bonito que está haciendo".

¿No le parece lejos este nuevo aeropuerto?

"No me importa lo lejos, lo que me interesa es lo que se hizo porque estaba muy olvidado nuestro país y ahora me lleno de orgullo de saber que soy más mexicana que siempre".

¿A usted no le parecía mejor opción el proyecto en el Lago de Texcoco?

"No, porque yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl y sé que en ese lugar es fangoso, se llena de agua cuando llueve, es una cosa espantosa, puro lodo y este es una maravilla".

"SÓLO EL TIEMPO LO DIRÁ"

Jesús, quien vive a 23 kilómetros del Aeropuerto Felipe Ángeles, detalló que al acudir a las instalaciones notó que una parte del entronque de la Mexiquense aún no está terminado.

Al preguntársele qué opinaba sobre el nuevo aeródromo, sólo señaló: "Pues es un arma de dos filos; benéfico para unos y no tanto para otros. Sólo el tiempo lo dirá".

A lo largo de la autopista y la carretera federal México-Pachuca, dos de las vías que conectarán a los pasajeros con la terminal aérea, cientos de obreros aún trabajan a marchas forzadas.

En un recorrido realizado por La Silla Rota se pudo constatar los pendientes y las obras que aún se realizan en ambas vialidades, principalmente para el reencarpetado en ambos sentidos.

Para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató, desde octubre de 2019 y hasta el 15 de febrero de 2022, un total de 153 mil 275 empleados. Para darnos una idea, con este número de gente se puede llenar dos veces el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

En su mayoría, el personal fue contratado como mano de obra bajo diversos oficios, como albañiles, carpinteros, soldadores y pintores. En suma, el gobierno gastó 13 mil 500 millones de pesos en el pago de sus salarios, mismos que se entregaron de manera semanal.

Para la revista The Economist, el AIFA, pese a que sus instalaciones brillen, no significa necesariamente que otorgue los resultados que se esperan.

"Desde los baños hasta los salones, la terminal brilla, pero eso no la convierte en una buena inversión", destaca.

En términos de capacidad, el AIFA puede dar servicio a 19.5 millones de pasajeros al año, es decir, un 40% de lo que brindó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en 2019.

Lo que significa que deberán operar en conjunto para brindar servicio a los ciudadanos de distintas partes de la República y al ponerlos en marcha —asegura The Economist— se complicará la gestión del espacio aéreo alrededor de la capital del país.

A eso se le suma que las conexiones carreteras al nuevo aeropuerto están inacabadas, lo que no solo complica el tránsito de la gente que comúnmente utilizaba las vialidades para realizar sus actividades diarias, sino que directamente impactará en el uso del Felipe Ángeles.

ARRANCA OPERACIONES CON CUATRO AEROLÍNEAS

El aeródromo entró en funcionamiento este lunes tras ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, Alfredo del Mazo Maza y Omar Fayad.

Desde la punta de los 88 metros de altura de la Torre de Control se operará el tráfico aéreo de la reducida oferta de vuelos que ofrecerá el nuevo aeropuerto durante los primeros meses de operación.

Sólo tres de las 23 aerolíneas con llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volarán en el AIFA.

Primeros vuelos del AIFA (Fotos: Manuel López)

Se trata de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, empresas que, por el momento, sólo ofrecerán frecuencias nacionales. Además de Conviasa, la única aerolínea internacional que operaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), pero que mudó sus frecuencias al Felipe Ángeles.

Aeroméxico

Esta compañía ofrecerá dos vuelos diarios desde el aeropuerto en Zumpango hasta los de Mérida, Yucatán, y Villahermosa, Tabasco.

Volaris

Esta firma tendrá destinos a la ciudad fronteriza de Tijuana y a Cancún, Quintana Roo, con dos y tres frecuencias diarias, respectivamente. La aerolínea iniciará operaciones con estos dos destinos, con posibilidad de acrecentar su oferta en el último trimestre del año.

Viva Aerobús

En tanto, esta empresa tendrá frecuencias diarias hacia los aeropuertos de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

Conviasa

Esta firma internacional se convirtió en la primera aerolínea que ofrecerá vuelos al extranjero. Por el momento, los servicios serán una vez a la semana desde Santa Lucía a Caracas, Venezuela, y viceversa.

PROMETE SER ECONÓMICO Y ÁGIL

Pese a la reducida oferta, el AIFA tendrá una ventaja para los bolsillos de los viajeros, pues será uno de los más económicos en el país.

El precio de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es de tan sólo 245.30 pesos para vuelos nacionales y de 465.77 para internacionales.

Puertas de acceso al AIFA (Fotos: Manuel López)

Es decir, 372.70 pesos menos del TUA que se paga en vuelos nacionales en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y 872.23 pesos menos en vuelos internacionales.

Mientras que en el aeropuerto de Toluca el precio del TUA es de 372.22 pesos en vuelos nacionales y 537.25 en extranjeros, lo que representa el 34 y el 13.3% más económico, respectivamente.

Por ejemplo, en un vuelo a Cancún para el próximo 27 de abril al mediodía, con salida desde el Aeropuerto Benito Juárez, el usuario pagaría mil 14 pesos con TUA incluido, mientras que en el AIFA el costo por el vuelo con 10 minutos de diferencia cuesta 676 pesos, lo que representa un ahorro de 338 pesos.

Además, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un mecanismo tecnológico que reducirá los tiempos de espera en un 50%, pues el sistema de procesamiento de pasajeros y de revisión de equipaje se realizará en un lapso de 18 y 15 minutos respectivamente para 180 pasajeros.

"ES COMO ENTRAR A OTRO MUNDO"

Juan Carlos, de 20 años, fue uno de los primeros pasajeros que llegó desde Guadalajara, Jalisco, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El joven señaló a La Silla Rota que debido a lo que leyó en redes sociales sobre el aeródromo, sus expectativas acerca de éste no eran tan altas; sin embargo, al llegar su cambió de parecer.

"Fue sorprendente el tiempo en el que fue hecho el aeropuerto, obviamente gracias a la ayuda del Ejército. Créeme que te das cuenta que, vaya, fue una gran operación porque, para el tiempo en que fue hecho, fue increíble, fue entrar a una nueva experiencia, todo el orden que hay, ¡hay papel en el baño! Cosa de la que no nos quejamos".

El hombre señaló que el orden que percibió al interior del aeródromo era nuevo para él, a diferencia del que ha percibido en el de la Ciudad de México . "Es como entrar a otro mundo diferente, porque en el aeropuerto de la Ciudad es un poco más sencillo".

"Yo fui de los primeros vuelos en llegar, no en salir; sin embargo, fue como que, vaya, ahí está el aeropuerto, no sé qué me pueda esperar, pero créeme que algo que yo te puedo decir es que no juzguen un libro por su portada".

DENUNCIAN DESPOJOS CERCA DEL AIFA

El pasado 22 de febrero, un grupo de cerca de 150 personas junto con el activista José Humbertus Pérez Espinoza denunciaron en el Estado de México, la simulación de procesos jurídicos con lo que se han realizado mil 500 despojos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde 2021 a esa fecha.

De acuerdo con Pérez Espinoza, los jueces David V. y Jorge F. presuntamente son los responsables de la simulación por lo que exigieron al Poder Judicial del Estado de México su destitución.

"Este grupo, encabezado por el exalcalde Aarón Urbina Bedolla, ha logrado crear grupos hipotecarios falsos por que, a través de la venta de casas baratas que se invadían, las vendían de nuevo, también a través de la compra de derechos litigiosos compraron casas muy baratas que las están vendiendo muy caras, con el consentimiento de los dos jueces", comentó el activista.

***Con información de Fernanda García y Edgar Tequianes

(SAB)