"Ahora vivimos apretaditos, pero gracias a Dios estamos vivos", recuerdo del 19S, a 2 años

Somos agradecidos pues después de todo tenemos un techo donde dormir, ha sido lento el proceso y a veces uno fue grosero porque nos entraba la desesperación de no ver resultados, pero un país no se levanta de los escombros en un día. Sabemos que no son unas súper mansiones, pero de eso a nada ya es algo y muchos vecinos hemos decidido hacer ampliaciones, pues las casas que nos dieron sólo tiene dos habitaciones y vivimos apretaditos", comenta la señora María.