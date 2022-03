"Ahora me levanto a las 4 am"; caos en la México-Pachuca por obras para el AIFA

TECÁMAC.- Rogaciano Silva últimamente ha llegado tarde a la escuela donde imparte clases desde hace diez años en Tizayuca, Hidalgo.

En tres ocasiones le han descontado el día, pero asegura que todos los retardos no fueron culpa suya, sino del transporte público en el que viaja.

De lunes a viernes, el docente recorre cerca de 120 kilómetros, desde el municipio de Otumba, en la zona de las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México, hasta su plantel.

Lo hace por su amor a la enseñanza. "Es un trabajo que no nos hace ricos pero la satisfacción se trabajar con pequeños en importante".

MADRUGA POR TRABAJOS DE AIFA

Para tratar de llegar a tiempo tiene que tomar la primera combi que sale de su comunidad a las 4:20 de la madrugada y rezar porque los camiones no encuentren tráfico.

"Me pongo a leer cuando se puede, cuando no va tan lleno el autobús, pero normalmente vamos parados, es raro que vaya un asiento", explica junto a varias bolsas de plástico donde guarda sus materiales escolares.

Y es que para llegar a su trabajo tiene que pasar por la zona de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Tecámac.

Trayecto que últimamente se ha vuelto imposible por los cierres viales y la presencia de maquinaría que trabaja a marchas forzadas para dejar lista la zona.

"Tengo que viajar en las mañanas y seguido llegó tarde porque no alcanzó a llegar a causa porque por las dos vías hay mucho tráfico", explica el profesor de tecnología, educación física y artes visuales.

CIERRES EN LA PISTA Y OBRAS EN LA CARRETERA FEDERAL

En realidad se refiere a la autopista y la carretera federal México-Pachuca, donde el gobierno federal realiza tareas de modernización para mejorar los accesos al AIFA.

Desde esta semana, en las inmediaciones de la terminal aérea, los carriles de cuota en dirección a la Ciudad de México fueron cerrados.

Los cortes a la circulación se encuentran desde el entronque con el municipio de Zumpango y hasta llegar al acceso a Tecámac, y continúan por varios kilómetros más en ambos sentidos.

Esto obliga a los automovilistas que viajan en dirección a la Ciudad de México a utilizar la carretera federal como una ruta alterna para superar la zona de trabajos.

Sin embargo, todos se encuentran con otro obstáculo; el reencarpetamiento de los carriles en ambos sentidos para el próximo servicio de Mexibús que llegará a la terminal aérea.

"Deberían de organizar mejor esto están bien que las hagan, pero que no afecten a las personas", considera Rugaciano, quien debido a los trabajos tiene que desembolsar 150 pesos diarios para tratar de llegar a tiempo.

Los transportistas de la zona aseguraron que la falta de planeación y los trabajos que se realizan de manera simultánea en ambas vías han dejado mermas económicas de hasta 50 por ciento de sus ingresos y escasez de unidades que prefieren suspender sus recorridos.

"Muchos compañeros por estrés ya no bajan, ya no llegan hasta acá a Tecámac y la gente se queda parada porque sale temprano a trabajar ya no encuentra transporte para regresar a casa", reconoció Víctor Santiago, despachador de la empresa Flecha Azul.

Indicó que de un promedio de seis recorridos que realizaban antes de las obras desde la zona de Tecámac hasta el Metro Indios Verdes, ahora los chóferes solo logran completar tres o cuatro viajes.

"Se están perdiendo básicamente dos horas para cruzar de la base (aérea) aquí a Tecámac, cuando en esas dos horas llegabas a San Pedro (Santa Clara, en Ecatepec) y ahora tienen que salir dos horas antes para hacer la cuenta", dijo.

Contrario a esta postura, algunos vecinos reconocieron que la modernización de la región implicará mejores oportunidades, aunque ello implique padecer algunas consecuencias, como las del profesor Rogaciano.

"Que el gobierno si no va a hacer bien las cosas, que no nos engañe. Que nos diga la verdad por lo menos, que las cosas son feas y ni modo, pero tampoco diga en su campaña que va a ser un paraíso el país cuando en la realidad ni si quiera saben organizarse".





