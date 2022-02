¡Aguas! Van los primeros amparos por aumento a tarifa del agua en CDMX

Dos residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México fueron los primeros en presentar amparos en contra del aumento del 35% en el cobro de agua ante los juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

Los habitantes de la alcaldía que gobierna Mauricio Tabe fueron asesorados por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) América Rangel quien advirtió que la clase media de la metrópoli daría batalla legal ante el aumento.

"Vamos a darle seguimiento a los amparos, vamos a promover más y vamos a seguir promoviendo instrumentos legislativos para detener esta decisión que es una revancha contra la gente que votó contra la oposición".

Además, la diputada invitó a los vecinos de otras alcaldías a presentar los recursos, mismos que serían asesorados por ella y para eso dejó disponible el formato en esta liga.

¿AUMENTO DEL COBRO EN EL AGUA EN CDMX?

Durante la última semana de enero se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el incremento de 35% a la tarifa del agua en 165 colonias correspondientes a ocho alcaldías, en caso de que su consumo exceda a los 60 mil litros durante los tres primeros bimestres del año.

Estas colonias fueron seleccionadas por considerar que un número importante de usuarios domésticos consumen grandes volúmenes de agua, sin embargo la Secretaría de Finanzas de la capital precisó que esta modificación no es con fines recaudatorios, pues en caso de que los usuarios no rebasen los litros permitidos, no tendrán que pagar ese 35% extra.

Sin embargo alcaldes y diputados de oposición expresaron su desacuerdo ante esta modificación denunciando que esto sólo es aplicable a las demarcaciones que la oposición gobierna.

Las alcaldías en las que la nueva disposición está vigente son: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Por su parte, la jefa de Gobierno manifestó que la medida no es partidista sino con el objetivo de cuidar del agua e indicó que la oposición incluso votó a favor de esta medida en 2019.

Ante el descontento, la secretaría de Administración y Finanzas emitió un comunicado en el que explicó que no existe un aumento real en la tarifa del agua, sino que simplemente se actualizó la cuota con base en la inflación, regulación que se lleva a cabo anualmente.

"Este acuerdo se aplicó por primera vez en el ejercicio fiscal 2020, bajo criterios estrictamente técnicos. La medida tiene como objetivo principal desincentivar el uso de agua potable para riego de áreas verdes y jardines durante la época de estiaje".

En la mesa de opinión de El Heraldo de México y la Silla Rota realizada el miércoles 2 de febrero, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde precisó que en su momento el partido votó a favor de la adecuación pero "en otras condiciones".

"Lo votamos en otras condiciones, por supuesto, y en los últimos dos códigos fiscales el PAN los votó en contra, que fue cuando ya vivimos el ambiente que provocó la pandemia por covid-19. La Ciudad es la cuarta peor entidad del país en recuperación económica y en recuperación de empleo".

