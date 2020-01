¡Aguas! Estas son las colonias que pagarán 35% más por este servicio

"Lo que estamos haciendo es poner un límite para que no tengan la manguera abierta regando los jardines, mientras que en el oriente no hay agua. Se puede regar, pero de manera eficiente. Como son personas de muy alto nivel económico en la Ciudad, no se trata de un castigo, sino llamarlos a la cooperación para que usen mecanismos de riego eficiente", afirmó Sheinbaum.