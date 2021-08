Agresión afuera del Congreso CDMX no es la primera: alcaldes de oposición

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dijo que las agresiones que sufrieron ella y los alcaldes electos de oposición el 30 de agosto afuera del Congreso capitalino, forman parte del trato que los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México han recibido de parte del gobierno capitalino, a consecuencia de la derrota que sufrió Morena en 9 demarcaciones.

"La violencia física de ayer es solo un acto de violencia más que hemos venido padeciendo en los pasados tres meses que fuimos electos y no se puede permitir. Es increíble y hay que decirlo, que enfrenten la derrota electoral con violencia, con autoritarismo y de una manera que no construya y no suma a los ciudadanos", expresó, en conferencia de prensa, acompañada del resto de los integrantes de la UNACDMX.

"A pesar de lo de ayer insistimos en el dialogo y trabajar de la mano para responder a los ciudadanos y decir que lo de ayer no nos va a frenar", advirtió Limón, quien llevaba un parchecito en la nariz, a raíz de la agresión que sufrió afuera del Congreso, presuntamente por parte de policías que resguardaban el recinto.

También dijo que le llamaba la atención de que alguien que quiera ser presidenta, en referencia a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sea incapaz de sostener una relación de dialogo y respeto con ellos.

"Me parece increíble que no tenga en su agenda tiempo para recibirnos y se vaya a Chiapas y que a quien tiene de interlocutor -el secretario de Gobierno, Martí Batres- sea incapaz de construir con nosotros una relación de dialogo y respeto. Somos autoridad electa", recordó.

Por su parte el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, dijo que lo ocurrido ayer fue la gota que derramó el vaso y marca el estilo político de Batres, que con acuerdos administrativos les resta facultades, al agendar dos periodos extraordinarios a días de concluir la legislatura.

Acusó que además, para restarles facultades, se crearon las figuras de minidelegados en las alcaldías. Agregó que en materia de seguridad, se aprobó en el Congreso local la uniformidad en las patrullas de usar una misma cromática de las patrullas, luego de que la UNACDMX anunció que el programa Blindar, que funciona en la demarcación que él gobierna, se iba a implementar en el resto de las alcaldías de oposición

"Casualmente ingresan iniciativa de último minuto para discutir la cromática cuando gobierno anuncia que van a cambiar colores verdes a guinda. El tema es que planteamos desde el principio extendimos la mano a la jefa de Gobierno pero la bienvenida del secretario de Gobierno es de agresión, golpes y esto al final lo que hace es no permitir que el dialogo continúe en temas tan importantes como seguridad y agua", continuó.

Recordó que en 2015, cuando Batres presidía Morena y el partido ganó 5 alcaldías, le exigió al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera que recibiera a sus alcaldes, pero ahora del otro lado ni siquiera han podido atender solicitud para que la jefa de Gobierno los reciba.

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc y vocera de la UNA, Sandra Cuevas, quien pudo traspasar el cerco policíaco luego de al elevarse con ayuda de otras personas, dijo que los policías les cerraron el paso.

"No pueden pasar, y si pasan, nos los vamos a chingar", aseguró que les advirtieron.

Añadió que una orden así no pudo ser emitida por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Ana Patricia Báez, quien pidió resguardo policíaco, y criticó que la jefa de Gobierno no tenga capacidad de ordenar a su policía.

"Que no piense en ser presidenta de la república cuando no puede ordenar a su propia policía", remató.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los dirigentes a nivel nacional de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Marko Cortes y Jesús Zambrano.

Cortés pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum una disculpa pública por las agresiones contra los alcaldes electos, y la renuncia de Martí Batres. La agresión contra los alcaldes es una agresión contra los ciudadanos que votaron por ellos.

Zambrano dijo que Batres se quitó la máscara y actuó como lo que consideró que es: un porro.

Quienes no asistieron fueron los dirigentes priistas, pese a que los alcaldes electos de Cuajimalpa y Magdalena Contreras, Adrián Rubalcava y Luis Gerardo Quijano, son emanados de ese instituto político.

fmma