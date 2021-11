"Agradezco que no me discriminaran", 3 mil internos completan vacunación en Edomex

TOLUCA.-José salió de su celda para dirigirse al patio central del Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango Del Valle, la mañana de este viernes fue uno de las más de tres mil personas privadas de la libertad (PPLs) que completó su esquema de vacunación contra la covid-19.

Con 56 años de edad a cuestas, recordó que hace un par de años fue sentenciado a pasar 5 años de su vida por robo simple, un dejo de nostalgia y arrepentimiento se nota en su mirada, eclipsado casi totalmente porque se pudo proteger de la pandemia de covid-19.

"Sí estamos agradecidos de que sin importar que estemos acá adentro, nos hayan tomado en cuenta para la vacunación como a otra persona normal de allá afuera. Me cuenta mi familia que está muy fuerte allá afuera esto del virus, acá adentro no tanto pero el riesgo está".

Tras recibir la segunda dosis del biológico creado por el laboratorio AstraZeneca, comentó que también tiene la fortuna de no tener fuertes efectos secundarios.

"Me dolió un poquito la cabeza pero nada más, cansancio. No me ha tocado ver a compañeros que se pongan mal".

COMPLETAN ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA PPLS

En los 22 penales del Estado de México se llevó a cabo la jornada de vacunación por pare del Instituto de Salud del Estado de México, por lo que 33 mil 700 PPLs ya tienen las dos dosis necesarias para protegerse de la covid.

Tan sólo en el penal de Tenango se aplicaron mil 245 vacunas, por lo que la mayoría de la población del centro fue vacunada.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, solo 800 PPLs se negaron a inocularse, la mitad porque ingresaron ya con el esquema completo y el resto por cuestiones personales, por lo que tuvieron que firmar una responsiva.

Ésta es la cuarta jornada masiva que se lleva a cabo en los penales ya que hace cuatro meses, en coordinación con la Secretaría de Salud, se le dio prioridad a 3 mil privados de la libertad que presentaban comorbilidades o que pertenecen al grupo de la tercera edad.

EVADE REJAS EL CORONAVIRUS

Ni las rejas ni la restricción de visitas lograron mantener a la población penitenciaria mexiquense libre de la pandemia.

Hasta el último reporte disponible, la Secretaría de Seguridad contabilizaba hasta 150 infecciones y nueve defunciones por covid-19 entre los PPLs.

Los que se infectaron fueron atendidos en los centros penitenciarios donde purgan sus condenas y, en el caso de quienes desarrollan síntomas graves, son trasladados a hospitales o bien al penal de Neza Norte donde se reconvirtió un área para el tratamiento de PPLs.





