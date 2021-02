Agencias del Ministerio Público inhiben denuncias de delitos

"A mí me aborda un chavo a las 8 de la noche el pasado 3 de noviembre, en la esquina de Mesones, me pide que lo lleve a lo que es San Antonio Abad y Chabacano, yo accedo a subirlo. Llegamos al lugar de destino y lo dejo pero todavía no se baja y al momento que me va a pagar llega otro chavo corriendo y se sube... corta cartucho y me dice que no hiciera 'pancho' que era un asalto", recuerda Francisco, un taxista que fue asaltado y privado de su libertad.

Después de permanecer encerrado en la cajuela de su propio taxi casi un día, fue liberado y de inmediato intentó poner una denuncia. Pero la sorpresa llegó cuando al intentar hacerlo en la Benito Juárez 2, le dijeron que ahí no correspondía.

“Primero me atendió un patrullero, luego una señorita que me preguntó qué había pasado, le conté y me dijo que no era ahí la agencia que me tocaba. La otra agencia estaba a una hora de distancia", recuerda.

Su caso no es aislado. Organizaciones ciudadanas especializadas en el tema, así como abogados y testimonios que pudo recabar LA SILLA ROTA, revelan que policías preventivos y personal ministerial ahuyentan las denuncias en la Ciudad de México bajo el argumento de que en esa agencia no les corresponde; esto para evitar exceso de trabajo y de índice de delitos por zona.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría capitalina (PGJ-CDMX) una persona puede iniciar una denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público, donde están obligados a abrir la carpeta de investigación correspondiente y luego canalizarla donde corresponde.

Pero algunos policías buscan que las personas no denuncien en su sector, aunque les corresponda allí.

"Guardias fantasmas son esos personajes dentro de las oficinas del ministerio público que se dedican a inhibir el establecimiento de denuncias; los pretextos son que es muy tardado responder, que no es competencia de la autoridad en ese momento, y que será muy difícil que se responda al denunciante", asegura Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México.

Con él coincide Layda Negrete, directora del Proyecto de Calidad de Justicia de México Evalúa.

"Nos decía un personal de la Procuraduría que al él lo presionan a batear las denuncias, es una política informal que ellos inventan", afirma.

EL "VIACRUCIS" DE FRANCISCO

Después de trasladarse por más de 45 minutos hacia la segunda agencia, la Cuauhtémoc 5, Francisco se encontró con otra negativa.

“En la segunda agencia me dijeron que esperara a un patrullero para que me tomara la declaración. Llegó una patrullera y me dijo lo mismo, que ahí no me tocaba. Después de como 20 minutos me mandaron a otra agencia, pero que mejor me esperara un día en lo que descansaba y se me pasaba el susto”, relató Francisco en entrevista con La Silla Rota.

En su andanza por las agencias, expuso, se enfrentó con intimidación por parte de una policía preventiva, la cual le dijo que si algo de lo que decía no era cierto, lo iban a saber y por eso su denuncia no procedería.

“Al otro día llegué a Cuauhtémoc 6, me tomaron la declaración y me pasaron a un espacio donde me dijeron que no me podían ayudar, porque otra vez no me tocaba allí; ella (una oficial) me dijo que si estaba seguro de cómo habían ocurrido los hechos, que porque si no eran así no se iban a tomar la molestia de hacer algo, pues ellos tienen cámaras y podían saber.

“Luego de 30 minutos me llevaron a otra agencia, Cuauhtémoc 8, desde las 14:00 hasta las 23:00 horas estuvimos allí y nos dijeron al final que no, que podían levantar el acta pero que no me tocaba allí, y de ahí nos mandaron al búnker de la Procuraduría. Allí nos dijeron que tampoco allí, que era con puro detenido, si no, no se podía hacer el trámite.

Al final, fue en Cuauhtémoc 8, una de las agencias a las que ya había acudido, donde finalmente se inició la carpeta de investigación.

"Me quedó una sensación de intranquilidad, de que puede volver a suceder en cualquier momento y pareciera que la autoridad les da mejor el lado a ellos (los ladrones). Creo que no querían que yo hiciera lío, me querían cansar”, expresó Francisco.

POLICÍA ARRESTA A SUS ELEMENTOS PORQUE AYUDAN A DENUNCIAR

La oficial de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX) Azucena Flores Martínez arrestó a uno de sus subordinados porque llevó a una persona a denunciar en su zona.

El uniformado arrestado se encontraba de servicio de imaginaria, es decir, de planta en el Ministerio Público de Tláhuac 2.

Su labor es recabar datos de todos los denunciantes, para fines estadísticos, entregar partes informativos y novedades, así como orientar a las víctimas que acuden al MP.

No obstante, su superior inmediato le exigía impedir que capitalinos denunciaran en dicho MP o de lo contrario lo arrestaba 24 horas en el cuartel, según un audio en poder de LA SILLA ROTA.

“Ya bájale imaginaria ¿no? Hace rato me metiste un vehículo con violencia del lado de Zapotitla, y ahorita me quieres meter otro Vocho; bueno, yo nada más te digo, imaginaria, voy a arrestar a la 701 y tú te vas a quedar conmigo, siempre en tu turno me metes delitos", se escucha en el audio, cuya autenticidad verificó este medio.

“Yo te dije que el vehículo no era de nosotros, no nos correspondía y que no tenía que entrar y en tu turno siempre me estás metiendo delitos. Ya te dije que no entra nada y si entra ese vehículo aquí te vas a quedar arrestado otra vez de 24 horas”.

En otro audio se escucha cuando el mando de la SSP ordena “sacar de la agencia ministerial” al denunciante, para que ella lo lleve personalmente a Tláhuac 1.

“A mí como imaginaria no me sirves, y que me disculpe el jefe Mixquic pero te voy a quitar a partir del otro turno”, advierte la oficial.

LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES

Alejandro García Miranda, fiscal en la delegación Cuauhtémoc, de la Procuraduría capitalina, afirmó en entrevista que el plagio de Francisco, el taxista que fue raptado cerca del Metro Chabacano el 3 de noviembre pasado, es un caso aislado.

Invitó al afectado a denunciar si algún servidor público le negó la atención, como refirió en entrevista para La Silla Rota.

“En este momento tenemos iniciada la carpeta, pero si él refiere que hubo una mala atención podríamos tomarle su entrevista y en su momento denunciar eso aquí en la agencia o en la Fiscalía de Servidores Públicos.

“Todo el usuario que llegue a esta Fiscalía debe ser tomada su declaración y se debe iniciar. En este caso se están analizando cámaras privadas como de Seguridad Pública, asimismo estamos abocándonos a la localización de testigos”, aseguró el funcionario de la PGJ.

Se le cuestionó si ya hay resultados de ese análisis de video, a 20 días de que sucedió el rapto.

“Se siguen revisando cámaras; es un trabajo arduo de revisar cámara por cámara y todo el tiempo dentro del parámetro de horario que él señala”, finalizó García Miranda.

AJ