Afluencias de fieles contrastan el Miércoles de ceniza en municipios de Edomex

La imposición de las cenizas no es sólo recordar que en "polvo eres y en polvo te convertirás", sino que es una invitación a las personas para que cambien su forma de pensar y actuar hacia una vida de humildad y servicio al prójimo.

En municipios del Estado de México los creyentes acudieron al Miércoles de ceniza; en la zona de los volcanes, como lo es Amecameca, los peregrinos se trasladaron en autobuses, en transporte público o hasta en bicicletas.

Sin embargo, al norte, en Tlalnepantla, pese a que el semáforo epidemiológico se ha mantenido en amarillo por varias semanas, la afluencia de las personas en ese sitio fue baja.

CATEDRAL DE TLALNEPANTLA, SIN TANTO QUORUM

La Pastoral de Comunicación de la Catedral de Tlalnepantla destacó lo anterior en el marco del Miércoles de ceniza que "marca el inicio de los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa".

Este 2 de marzo las filas de fieles católicos no se hicieron como en años anteriores, la Catedral, hasta antes del mediodía, no registró la ocupación que cada año presentaba en esta fecha en su interior; los puestos y comercios tradicionales tampoco se vieron como en otros Miércoles de Ceniza.

"Se trata de una celebración contenida en el Misal Romano, que explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza, mismas que se hacen de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior", refirió Pastoral de Comunicación.

La ceniza es un símbolo y su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.

José Guadalupe Sánchez, quien acudió por la mañana a la imposición de la ceniza, dijo: "Para mí y mi familia la ceniza es un símbolo donde se nos recuerda que somos católicos y donde iniciamos un sacrificio a manera de abstinencia para ofrecerlo al Creador previo a su resurrección".

Añadió que para él es una tradición que vive desde niño y que le inculcaron sus padres. "Es además una tradición que se practica previamente a la llegada de la Semana Mayor", refirió.

VIAJAN HASTA EN BICICLETA PARA CUMPLIR CON LA TRADICIÓN

La fe y devoción por el Cristo del Sacromonte movilizó a miles de peregrinos este Miércoles de Ceniza en la región de los volcanes, en el Estado de México.

A bordo de autobuses, transporte público y hasta en bicicletas, los fieles católicos arribaron al primer cuadro del municipio de Amecameca para rendir penitencia ante la iglesia.

Llegada de peregrinos a Amecameca

Uno de ellos fue Miguel Ángel Soriano, quien junto a varios de sus amigos decidió viajar desde el municipio de Chiconcuac, al norte del Valle de México, hasta el pie del volcán Iztaccíhuatl.

Asistieron para dar gracias por un día más de vida y luego de varios meses difíciles de pandemia que obligaron la suspensión por dos años de la visita de fieles al recinto religioso.

"Da mucha alegría porque tampoco no habíamos salido es muy bonito este tipo de eventos. Nosotros somos de pueblo y estamos con el pueblo", lo dice porque desde hace dos años no había podido realizar una peregrinación.

Desde hace 20 años, su grupo "Grupo Guerreros de Chiconcuac" viaja a diferentes poblados de la región centro del país en bicicleta para rezar y recibir la bendición en iglesias de la región.

Esta vez tocó visitar al Cristo del Sacromonte, uno de los cuatro santuarios más importantes de la región por la presencia del Cristo negro que reside en el cerro, que era ocupado por culturas prehispánicas.

Fieles creyentes llegan en bicicleta para este Miércoles de Ceniza

"Ahorita como nada más es ida y regreso nada más venimos 12. Somos peregrinos que vamos de aquí para allá. Aquí es muy bonito porque están los volcanes y hay mucha tradición de venir aquí a dar gracias", cuenta junto a su bicicleta y portando una chamarra verde floreciente para visibilizarse en la carretera.

En quince días este grupo viajará a Tepancingo y luego a "Nuestra Señora Inmaculada Virgen de Juquila", en Oaxaca para pedir por la salud de los enfermos y que el covid-19 terminé de una vez por todas.

ORGANIZAN OPERATIVO POR LLEGADA DE FIELES

La llegada de miles de peregrinos obligó a las autoridades locales a implementar un operativo de seguridad en la zona. Elementos de tránsito, protección civil y bomberos participaron para resguardar la seguridad de los visitantes.

El primer cuadro fue cerrado a la circulación, lo que fue aprovechado por los comerciantes locales para ofertar productos como cecina, raspados y dulces tipos de la región para reactivar su economía.

Imposición de la ceniza en iglesia de Amecameca

"Gracias a Dios vino mucha gente. Si estuvo muy flojo por lo mismo de la pandemia y porque no se abría la iglesia, pero esta vez si nos dejaron vender y afortunadamente va muy bien", comentó la señora Rodríguez, quien ofrece dulces a las afueras de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Para acceder al recinto, los fieles tuvieron que hacer filas en las inmediaciones de la zona y pasaron por filtros sanitarios. Dentro de la iglesia todos recibieron la ceniza y pudieron visitar al Cristo negro que está vez no se exhibió en lo alto del cerro, sino en la iglesia de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades locales, en este día se registró una asistencia de cerca de 30 mil personas, además de un saldo blanco en las actividades.

Operativo de seguridad este Miércoles de ceniza

PEREGRINOS LLEGAN A CHALMA

Dos años pasaron para que la entrega de fe regresara a Chalma. En bicicleta o a pie, la fe fue resquicio de súplica.

Muchos llegaron pedaleando desde otros estados, le demostraron a su fe que ni el cansancio los iba a abatir, pese a dos años de llevar por la pandemia de covid-19.

"Siempre he venido en bicicleta tengo cómo unos 25 años que yo vengo de Temoaya del municipio de Temoaya que va pertenece a Toluca. Son muchísimos kilómetros, me siento bien, tengo una satisfacción muy padre, siempre le he pedido al señor de Chalma", comentó Rigoberto, creyente del municipio de Temoaya.

Tras dos años de no visitar a su santo patrono por las restricciones que la pandemia mandataba, la procesión regresó a Chalma.

Grandes procesiones llegaron a visitar al señor de Chalma

Para Semana Santa se espera que más de 40 mil feligreses lleguen por día, para lo que se ha dispuesto un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México con la finalidad de que la de no se convierta en un punto de riesgo por la pandemia.

"Regresar para mí significa toda la fe, hace ocho años mi hijo estuvo muy malo de las vías respiratorias, yo vine a ofrecerle al señor de Chalma y que si lo ponía bien yo iba a venir todos los años, y aquí estoy estuve pedaleando más de 20 km para poder cumplir mi promesa".

Alta afluencia en el santuario de Chalma

Éste Miércoles de ceniza más de 20 mil personas llegaron a Chalma, una pequeña comunidad ubicada en el municipio de Malinalco, Estado de México.

Chalma es el segundo destino turístico más conocido a nivel nacional, la cual espera una alta afluencia para Semana Santa.





