Advierten por tercera ola covid; "nadie quiere esto": Sheinbaum

Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno de México, aseguró que no se descarta que en el país se pueda registrar una tercera ola de covid-19, como ha ocurrido en otros países del mundo.

"No hay que descartarla (una tercera ola) porque esto sucede a nivel del mundo, no solo para México. En muchos países del mundo sucede esto, no podemos abstraernos de eso. Lo que sí es que podemos prepararnos para eso", aseguró Ferrer en conferencia tras la apertura de la Unidad Temporal Covid-19 La Pastora - Cuautepec.

El funcionario reiteró que si bien en la Ciudad de México van nueve semanas con hospitalizaciones a la baja, se sigue haciendo la reconversión de hospitales para la atención de covid en caso de presentarse un aumento en contagios y hospitalizados, como es el caso de la apertura de la unidad temporal covid-19 de La Pastora Cuautepec.

Recordó que si bien ha bajado la ocupación hospitalaria, los hospitales que fueron reconvertidos para atender covid-19 siguen funcionando con el personal, equipo y estrategia que se tenía, ante una posible tercera ola.

Por su parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que "nadie quiere una tercera ola de covid-19" y recordó que esto no depende solo del gobierno, sino que la ciudadanía siga cuidándose y cumpla con las medidas sanitarias.

No obstante, explicó que en la zona metropolitana hay disponibles 11 mil 500 camas y en Ciudad de México 8 mil 500 camas para atención de covid-19, de todas las instituciones, y que actualmente hay una ocupación hospitalaria del 35%.

La jefa de Gobierno mencionó que actualmente en la capital hay 3 mil personas hospitalizadas por covid-19, "sin embargo, son menos de la mitad que se llegaron a tener en enero, cerca de 7 mil 200 hospitalizados" y dijo que la vacunación ha sido una estrategia para que las hospitalizaciones disminuyan.

Sobre la unidad temporal covid-19 La Pastora Cuautepec, la jefa de Gobierno informó que este se convertirá en Hospital General una vez que termine la pandemia.

