Advierte Salud Edomex: podría existir subregistro en muertes por covid

El Estado de México también podría tener un subregistro en la cifra de fallecimientos por covid, advirtió el secretario de Salud local Gabriel O'Shea Cuevas.

De acuerdo con el funcionario, a la cifra oficial de 484 decesos podrían sumarse 120 sin embargo las autoridades mexiquenses están a la espera de resultados clínicos.

O'Shea Cuevas detalló que cuando la defunción de un paciente se dictamina como probable covid, se debe esperar a que se realicen pruebas en laboratorio para poder sumarlo a las cifras oficiales.

"Yo creo que de los números finales de mortalidad que concuerdan con el Registro Civil, no, ahorita no concuerdan, eso será ya al final de la pandemia", dijo.

"Yo como médico cuando voy a levantar un certificado, yo tengo que asegurarme de qué diagnóstico voy a poner y si no tengo el examen que me diga que era positivo a covid, pues le tengo que poner sospechoso de covid y esos no los puedes tomar como positivos hasta que no tengas el resultado del examen", dijo.

El secretario concluyó que aún hay muchos pacientes en el IMSS que todavía no tienen la prueba, en el ISSSTE y el ISEM reúnen más fallecidos en la misma situación.

fmma