Adultos mayores, vulnerables a covid y abandonados en calles de Edomex

A sus 86 años, don Ismael Tinoco Ávila no recuerda cómo llegó a Toluca e hizo de la Concha Acústica de Los Portales de Toluca su hogar por unos días, aunque asegura que su vida entera estuvo llena de viajes que le permitieron recorrer “todo el mundo”, hasta que fue rescatado de la situación de calle en la que vivía hasta abril de este año.

Ismael tiene recuerdos vagos de su pasado, como que fue parte de una familia de 10 hijos, aunque asegura que al menos cinco de sus hermanos han muerto y del resto no recuerda en dónde están, por lo que se dice un hombre solitario que nunca contrajo matrimonio, mucho menos tuvo hijos y que hizo de cualquier rincón solitario, un lugar para dormir.

Aunque el pasado de don Ismael aún es incierto para las autoridades que lograron rescatarlo durante la contingencia sanitaria, algunos indicios que se han encontrado en las conversaciones que se tienen con el hombre, señalan que pudo haber trabajado para la Iglesia católica, e incluso, pudo haber sido párroco, lo que lo llevó a convertirse en un ser que propaga mucha fe, a pesar de su condición.

Por otro lado, identificaciones que lo acompañaban al momento de ser rescatado de la indigencia, apuntan que pudo vivir en León, Guanajuato, aunque aún no se ha localizado a alguien con sus características que sea buscado por una familia en esa entidad, por lo que, desde el pasado 25 de abril, fue rescatado y llevado a un hotel para ponerlo en cuarentena y revisar su condición de salud para descartar que fuera portador del covid-19, para luego, ser ingresado al asilo Las Elodias, en Teoloyucan, donde le cambió completamente la vida.

La incesante búsqueda

Don Ismael es uno de los 47 adultos mayores que, durante la presente contingencia sanitaria, han sido rescatados del abandono, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México, con el objetivo de evitar que se contagien del covid-19 y que, debido a su condición de vulnerabilidad, pierdan la vida sin recibir algún tratamiento médico.

La coordinadora de Atención a Adultos Mayores del DIFEM, Ana Aurora Muñiz Neyra, indicó que, desde el inicio de la pandemia, se activó el protocolo de la Alerta Plateada Edomex, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia mexiquense la Comisión de Búsqueda de Personas estatal (Cobupem), la Secretaría de Seguridad (SSEM) y los Sistemas Municipales DIF, a través del cual se ha logrado el rescate de estas personas, de las cuales 38 han logrado ser reinsertadas con sus propias familias y las nueve restantes tuvieron que ser albergadas en alguno de los 37 asilos públicos y privados que existen en la entidad.

La Alerta Plateada es un mecanismo de búsqueda de personas mayores de 60 años, por medio de la cual se activan fichas de localización de personas que se han ausentado de sus domicilios o han desaparecido, con el fin de que éstas se difundan a nivel nacional y por diversos medios, para que éstas personas sean ubicadas y reintegradas con sus familias.

En el Estado de México, este programa se puso en marcha en la entidad en junio de 2019 y, desde entonces, 215 adultos mayores han sido localizados, de los cuales 47 se rescataron en esta contingencia y 142 más se reintegraron con sus familias.

Golpes de la vida

Ana Aurora Muñiz señaló que el fenómeno de abandono no ha tenido un repunte considerable en estos poco más de tres meses; no obstante, la labor que se ha realizado, ha permitido que las personas en situación de calle de este sector, en su mayoría, con demencias o con un deterioro cognitivo, no sean vulnerables ante el nuevo coronavirus, ya que algunas también han podido regresar con sus familias o refugiarse en un lugar sano, seguro y donde reciben una cama y alimentación, para mejorar su estilo de vida.

“La labor del C-5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad) ha sido primordial para esta tarea, pues cuando observan en las cámaras de videovigilancia a un adulto mayor deambulando por la calle solos, nos lo reportan y nos coordinamos con alguno de los sistemas municipales DIF, para recogerlo y ponerlo a salvo”, comentó.

Detalló que algunos de estos adultos mayores han sido abandonados afuera de las instalaciones del DIFEM por sus propios familiares, mientras que otros fueron enviados en un taxi a alguna oficina pública y dejado a su suerte ahí, sin que supieran o recordaran su destino, con la intención de despojarlos de sus propiedades, por lo que también en estos casos ha tenido que intervenir el organismo de asistencia social.

Además, hasta ahora, han recibido 80 denuncias por probable maltrato o violencia psicológica, pero en ningún caso ha estado en riesgo la vida de los adultos mayores afectados, por lo que el grupo multidisciplinario ha logrado dialogar con las familias para que no reincidan y se garantice su desarrollo pleno.

Trabajan para evitar brotes en asilos

Durante este periodo de confinamiento, el DIFEM y el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) han realizado operativos en los 31 asilos, albergues, casas de descanso y residencias para adultos mayores, con el fin de evitar brotes de covid-19 en estos sitios, como ocurrió en otros países europeos, sin que se haya registrado un solo caso en la entidad, al tiempo en que han entregado insumos alimentarios, paquetes de pañales, artículos de higiene personal, así como gel antibacterial y cubrebocas a estos lugares.

“Prácticamente en estos albergues y asilos, desde el inicio de la contingencia, el DIFEM, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, enviamos y supervisamos que se implementaran los protocolos y medidas sanitarias preventivas y, de igual forma, llevamos un monitoreo permanente de cada uno de ellos, con el apoyo puntal del área de Prevención y Control de Enfermedades y las jurisdicciones sanitarias, para el cuidado de la salud y protección de los adultos mayores”, reconoció Muñiz Neyra.

Mientras tanto, don Ismael ha logrado tener el hogar que no tuvo por algún tiempo y en donde dice sentirse muy contento, ya que lo alimentan bien, baila todos los días y, sobretodo, se ha reencontrado con algunos de los suyos, aunque sea la primera vez que los vea.

(Sharira Abundez)