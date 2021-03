Adultos mayores de Azcapotzalco regresan a casa vacunados y contentos

Este miércoles 10 de marzo dio inicio la jornada de vacunación para adultos mayores contra la covid-19 en la alcaldía Azcapotzalco. Una de sus sedes fue la Arena de la Ciudad de México, donde la organización por parte de los trabajadores del Gobierno impidió que se registraran largas filas para ingresar al recinto.

"Muy rápido todo joven. La verdad es que llegué a las 9 y miré solo han pasado 40 minutos y ya voy a pasar con número de cita y todo. Esperemos que allá adentro también esté todo rápido", dijo Olivia antes de entrar por el acceso 2 de la arena.

De acuerdo con los testimonios de los adultos mayores que acudieron este lunes para aplicarse la primera dosis de la vacuna Pfizer, alrededor de las 8 de la mañana comenzó el registro para que ingresaran.

#Metrópoli | Así la fila de acceso a la Arena de la Ciudad de México de la alcaldía Azcapotzalco, donde hoy arranca la jornada de vacunación para adultos mayores contra el #COVID19. #ac https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/S0EHvACHJp — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

Arena Ciudad de México

"Yo llegué a las 6 pero hubo gente que llegó desde las cinco y miré ya ahorita son las 9 y ya me voy (..) todo bien gracias a Dios. Me siento bien. Me esperé un rato (..) tenía cita a las 12 pero me vine antes", declaró Guadalupe de 62 años residente de Tezozomoc.

La rápida atención y la eficiencia en la aplicación de la vacuna hizo que conforme pasó el tiempo el recinto se fue vaciando al grado de que a las 13:00 horas la arena lucia prácticamente vacía.

Ya arrancamos con el Programa Nacional de Vacunación para adultos de 60 años y más en @AzcapotzalcoMx.



Me comparten estas fotos de las 2 macrounidades ubicadas en @UAMAzcOficial y @ArenaCdMexico.



Recuerden traer ropa cómoda y llegar desayunados.https://t.co/pckU3UIErn pic.twitter.com/izTjBk7VsX — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 10, 2021

"Pues sí, pensamos que iba a venir más gente, pero no. Además la organización nos permitió atender rápido (..) si hubo gente que no les tocaba pero por eso se colocaron módulos de información afuera, para que les aclararan sus dudas", recalcó uno de los trabajadores de la Secretaría de Salud.

Puesto de vacunación UAM Azcapotzalco

Durante un recorrido en las inmediaciones de las instalaciones de la arena, este medio de comunicación observó brigadas del partido Morena, quienes realizaban una encuesta a los residentes de la zona.

Puesto de vacunación UAM Azcapotzalco

#Metrópoli | Arena de la Ciudad de México. Para las personas con discapacidad hay un acceso exclusivo. Los pacientes pueden ingresar con un acompañante y solo es necesario que muestren su INE. #ac https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/tw69Eh5gMw — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

A unos metros de ese lugar, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco se estaba también aplicando la dosis a adultos mayores. En ese lugar, al igual que en la arena, sin complicaciones.

Jornada de vacunación contra la covid-19 en la Arena Ciudad de México, Azcapotzalco

"Bien la verdad es que hay mucho orden y todo está bien explicado. No nos queda duda de nada, espero que nos vaya bien ", refirió Pepe de 72 años.

Jornada de vacunación contra la covid-19 en la Arena Ciudad de México, Azcapotzalco

Con base a las declaraciones de los asistentes, la gran mayoría regresaba a sus casas con la satisfacción de haber sido vacunados y con la experiencia de un buen trato por parte de los trabajadores del Gobierno.

#Metrópoli Adultos mayores son vacunados contra #Covid en la Arena México, como parte de los asignados a la alcaldía Azcapotzalco. #jp https://t.co/OKMHU4pOY7 pic.twitter.com/6lNlxsA1Q8 — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

Centro de vacunación en UAM Azcapotzalco

#Metrópoli Será en abril cuando se aplique la segunda dosis de la vacuna contra #Covid a quienes acudieron hoy a la Arena México, así se los explican médicos y enfermeras a los adultos mayores. #jp https://t.co/OKMHU4pOY7 pic.twitter.com/uXWRd3R8xE — La Silla Rota (@lasillarota) March 10, 2021

Las labores de los empleados de salud fueron supervisadas por la secretaria de salud, Oliva López, quien acudió a la arena de la Ciudad de México cerca del mediodía.

Cifras del Gobierno de la Ciudad de México indican que hasta ahora van 11 mil 933 residentes de la alcaldía Azcapotzalco que han sido vacunados.

Continúa el Programa Nacional de Vacunación #COVID19 para personas de 60 años o más, con la coordinación del @GobiernoMX. Hasta el momento, este es el acumulado de cobertura en aplicación de dosis en 8 alcaldías.



Juntas y #JuntosVamosASalirAdelante pic.twitter.com/af8gmpZvXK — Gobierno CDMX (@GobCDMX) March 11, 2021

fmma