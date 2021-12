Adrián convierte arbustos de perlilla en extraordinarios adornos de Navidad

TLALMANALCO.- En las manos de Adrián García los arbustos de perlilla se convierten en figuras extraordinarias que adornan las casas en esta temporada de fin de año en el Estado de México.

Desde hace más de 40 años, utiliza la hierba que crece en las faldas de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl para dar vida a uno de los adornos más solicitados en navidad.

Se trata de las figuras artesanales y navideñas que se ofrecen a pie de carretera en la región de los volcanes, conocida por los bosques y plantíos de los tradicionales árboles de navidad.

Con ayuda de sus familiares corta las varas y las entrelaza para formar desde un ángel o una corona, hasta venados y árboles monumentales de más de dos metros de altura.

La técnica la aprendió de sus abuelos, quienes fueron pioneros en la elaboración de estas figuras en el municipio de Tlalmanalco, uno de las regiones más alejadas de la capital del país.

"Mis abuelos empezaron con este negocio, de ahí le siguieron mis papás y luego mis hermanos y yo, a mí me encanta mi trabajo me gusta ir a cortar las varas de perlilla y después crear cosas tan hermosas como un venado o un ángel"

"Son piezas que alegran las casas en la temporada de fin de año y eso a nosotros como artesanos nos llena el corazón", dice frente a su local, habilitado sobre la carretera federal México-Cuautla.

Varas de perlilla, una tradición que va de generación en generación

El artesano de "Venados de Perlilla", como es conocido en su natal Tlalmanalco, ha dedicado su vida a la elaboración de estas figuras, cuya tradición se ha vuelto un legado que heredó de su abuelos en los años ochentas.

"Ya tenemos muchos años aquí en el pueblo, empezamos poco a poco y ahí la vamos pasando cada año con la venta de los renos o de los árboles, porque si los busca mucho la gente".

Su puesto es familiar, pero también da empleo a por lo menos 11 personas, quienes año con año se suman a la familia García para engrandecer el talento mexiquense con su arte.

"Aquí trabajamos mi esposa, mis hijos y yo, pero también cada año contratamos a gente que ya sabe hacer estás artesanías son personas que ya tienen bastantes años trabajando con nosotros"

"Ellos y ya saben que en esta temporada pues hay trabajo y hay que aprovecharlo se podría decir que de alguna manera somos una pequeña empresa", dice.

Varas de perlilla entrelazadas

Cuando la vara está fresca, comienza el trabajo, se extienden en la tierra y se eligen las más afines en tamaño, con ellas se forma una corona, que será la base para realizar cualquier artesanía.

Una a una se entrelazan con las manos, mientras don Adrián amarra con alambre para reforzar el trabajo.

"Las varas deben estar fresca para que se puedan trabajar, ya arma la figura la empezamos a exhibir hasta que se seca y las pocas hojas que tienen se van cayendo, hasta que queda la figura como si fuera de madera,

"Claro que, todo lleva un proceso desde ir al monte cortar las varas, llegar escogerlas y comenzar a trabajar, me acuerdo que antes me llevaba hasta un día en hacer una de estas figuras, pero ahorita ya me tardo horas en hacerlo", aseguró.

Cada pieza es única y está hecha con amor

Su taller está ubicado en el kilómetro 21 de la carretera México-Cuautla con dirección al municipio de Amecameca.

Ahí se forman uno a uno los más pequeños venados de la zona de hasta 60 centímetros, hasta los monumentales que rebasan el metro de altura.

En ese punto de la carretera, colindante a los municipios de Amecameca y Chalco, los visitantes encuentran desde ángeles, árboles y coronas hechas con esfuerzo y dedicación de los pobladores.

El señor Adrián dice que todas sus creaciones son especiales y cada uno lleva el corazón y la creatividad de los hombres y mujeres que dan forma a las varas de los arbustos cuando aún están frescas.

"No tenemos un molde, cada pieza es única, cada una, aunque se vean similares, no tienen comparación, nosotros ponemos todo nuestro empeño porque nos encanta nuestro trabajo y es una satisfacción enorme cuando lo vemos terminado", dijo.

Las artesanías deben ser valoradas

Las manos de Adrián son testigos fehacientes de la labor que realizan los artesanos en la región de los volcanes, "no me quejo, porque amo mi trabajo, pero ojalá que la gente lo valorara más".

Sin embargo, al momento de la venta la mayoría de las personas utilizan el "regateo" para adquirirlas a fin de ahorrarse unos pesos, sin tomar en cuenta, el trabajo, dedicación, tiempo y empeño que le ponen.

"De unas 10 personas, nueve nos regatea y la otra nos paga sin decirnos nada, se siente feo porque hay personas que incluso, nos dicen: ¿Por qué tan caro, si son varas que vas y cortas en el cerro? Sin pensar en lo que nos cuesta hacerlo", puntualizó.

Los precios de estás artesanías van desde los 80 pesos, las más pequeñas, hasta 2 mil pesos las monumentales que miden más de dos metros de altura.