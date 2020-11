¡Adiós pista de patinaje! por la covid se suspende en CDMX

Debido a la pandemia de la covid-19, este año no se colocará la pista de hielo ni de acrílico en el Zócalo de la Ciudad de México como cada año, informó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Durante la entrega de obras de rehabilitación del CENDI Legaria, Sheinbaum alertó que la Navidad será de manera virtual como medida de prevención contra la covid-19.

"No va a haber pista. No va a haber actividades que puedan congregar a personas, no sería responsable de nuestra parte", dijo la jefa de Gobierno.

Sin embargo, advirtió que aún está en discusión si se pone el árbol navideño en la Plaza de la Constitución que se encuentra en el Centro Histórico.

CELEBRACIÓN VIRTUAL

Como medida para esta Navidad, la jefa de Gobierno especificó que las celebraciones se llevarán a cabo como los días festivos anteriores, es decir, de manera virtual.

Sin embargo, no especificó la programación que tendrá la Ciudad de México.

Esta medida se suma a los protocolos de la nueva normalidad en las festividades durante la pandemia ,como el Día Muertos cuando se implementó la "Ofrenda Virtual" y se creó una programación especial y alusiva a esos días con la finalidad de que las familia permanecieran en casa.

De igual manera hubo protocolos en el Día de la Independencia, el Día del Padre y el Día de la Madre donde la jefa de Gobierno pidió a la ciudadanía no llevara cabo fiestas para prevenir contagios masivos de coronavirus.

Finalmente, a esta medida se suma el 11 y 12 de diciembre donde las autoridades eclesiásticas, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, anunciaron el cierre de la Basílica de Guadalupe.

(Ameyaltzin Salazar)