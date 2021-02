Adiós a la sana distancia: caos regresa al paradero de Cuatro Caminos

En el paradero de Cuatro Caminos, la sana distancia termina hasta las 18:00 horas o al menos eso es lo que se observa, y es que, a partir de ese horario, de lunes a viernes, nadie parece recordar que la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen en el Semáforo Epidemiológico en color naranja, ante el elevado número de contagios de covid-19.

Yolanda es una oficial de Tránsito de Naucalpan y comenta que, desde hace dos semanas, nuevamente comenzó a llegar la gente masivamente hasta este paradero que es uno de los más importantes de ambas entidades, ya que se estima que llegaban 600 mil personas a este lugar hasta antes de la pandemia del covid-19, con la intención de trasladarse entre sus hogares o centros de trabajo, ubicados entre la capital del país y la zona norponiente del Valle de México.

"Desde el pasado lunes, comenzó a llegar más gente a este lugar, pero cuando se satura es en las horas pico, principalmente, a partir de las 06:00 de la tarde, cuando la gente regresa a sus hogares, ahí se olvidan de la sana distancia y de todo, porque las unidades van llenas y no hay forma de pedirles a los transportistas que no lo hagan por salud de todos", comenta.

Las horas pico

En un recorrido hecho por La Silla Rota, se observó que transcurridas las horas pico, las unidades como vagonetas, microbuses o camiones, no exceden su capacidad al 80 por ciento; sin embargo, cuando la población sale de sus hogares para dirigirse a sus centros de trabajo o para regresar a ellos, tanto los conductores como los pasajeros, se olvidan de mantener un metro y medio de separación para evitar contagiarse de este virus.

"Nosotros, en las unidades colocamos letreros en los que le pedimos a la gente que no se suba si no trae cubrebocas y tratamos de evitar que las unidades se llenen, pero las horas pico nos sirven también para recuperarnos un poco de las pérdidas que venimos arrastrando desde hace cuatro meses", reconoce Javier, uno de los choferes del transporte público de la Ruta 22.

Sin embargo, las recomendaciones que algunas unidades del transporte público portan a la vista, se olvidan rápidamente, pues los mismos choferes optan por bajarse el cubrebocas a la altura de la barbilla, bajo el pretexto de que se sofocan.

"Sí lo traía hace un rato, pero hace mucho calor y uno siente que le falta el aire. Sí nos piden que lo traigamos puesto, pero ahorita venía con poca gente en la unidad y nadie estaba a mi lado, por lo que mejor abrí la ventana y me lo bajé, pero uno no se acostumbra", comenta Mario, otro chofer de la empresa Autotransportes Águila de Naucalpan.

La batalla contra el covid-19

Mary Rodríguez se desplaza todos los días desde Cuautitlán Izcalli al paradero de Cuatro Caminos, para luego, ingresar al Sistema de Transporte Colectivo Metro y trasladarse a la estación Hidalgo, en la Ciudad de México. Para hacerlo, recurre al transporte público desde hace tres semanas que nuevamente abrió el comercio donde trabaja. Sin embargo, asegura que todos los días es una nueva batalla contra el covid-19, ante la falta de seguimiento a las medidas de sanidad, por parte de los usuarios que también usan el camión en el que viaja y de los transportistas.

"Yo todos los días traigo mi careta y mi cubrebocas y sí es extraño, tampoco es cómodo, pero lo haces para protegerte, pero hay gente a la que no le importa. Me ha tocado ver a algunos choferes que les piden ponerse cubrebocas antes de subir y hacen como que se lo suben, pero ya adentro se lo quitan. En otra ocasión, me tocó ver a un señor que se enojó y le empezó a reclamar al chofer y decirle que por eso le estaba pagando, y a otros pues no les importa, mientras el camión o la combi vaya llena", destaca.

No es para menos, pues cada conductor entiende la Nueva Normalidad de diferente manera, ya que, en un pequeño sondeo realizado, unos aseguran que tienen permitido viajar con la unidad al cien por ciento de su capacidad, siempre y cuando sus pasajeros usen el cubrebocas, mientras que otros señalan que solo tienen permitido llenar tres cuartas partes de la misma, pidiendo a sus usuarios que guarden distancia en la medida de lo posible, aunque todos coinciden en que después de cada viaje deben limpiar su unidad.

"Sí limpiamos nuestra unidad en cada viaje, pero no la sanitizamos, aunque ahora ya nos dejan comprar un poco de cloro, pero que le rocíen algún líquido, no. Lo hicieron al inicio, pero los patrones ya se olvidaron", cuenta Jorge, un joven que ayuda en la limpieza de las vagonetas.

Aumentan su capacidad

Desde este lunes 20 de julio, el transporte público de mediana capacidad, como autobuses, minibuses y vagonetas, tiene permitido operar al 80 por ciento de su capacidad, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México; no obstante, se estableció que las empresas y los conductores deberán de mantener las medidas de higiene para evitar que las unidades se conviertan en un foco de infección para los usuarios, tales como priorizar el uso de gel antibacterial y el cubrebocas, sanitizar los vehículos y hacer que se respete la sana distancia.

"Hago un llamado para que todos seamos corresponsables y solidarios, a fin de cuidar la salud de la población y, al mismo tiempo, reactivar la economía de la entidad", apuntó el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, cuando anunció el aumento de capacidad en las unidades, como parte del cambio en el semáforo epidemiológico.

Además, entre las medidas que se tienen que llevar a cabo en esta fase, las empresas del transporte estarían obligadas a tomarle la temperatura a los operadores antes de que inicien su jornada laboral, además de reforzar los operativos de sanitización de las unidades, aunque los propios choferes reconozcan que esto no ocurre de manera permanente.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hasta el pasado 05 de junio, 60 empresarios y choferes del transporte público habían fallecido en el Estado de México, a causa del covid-19.

Readaptan unidades

La Coordinación de Organizaciones para el Mejoramiento del Transporte del Estado de México (COMTEM) anunció que, durante las siguientes semanas, colocará separadores de plástico entre cada asiento de las unidades que pertenecen a 25 rutas del transporte público, para evitar que los pasajeros convivan entre ellos o tengan contacto entre sí, al tiempo en que se evita el sobrecupo al que pudieran exponerlos los propios conductores, aunque se prevé que este mismo diseño se aplique a las 250 líneas que pertenecen a esta organización en todo el territorio mexiquense y a las que pertenecen cerca de 45 mil vehículos que prestan el servicio públicos.

El líder de Transportes Águilas de Naucalpan, Marco Tinoco Osornio, mencionó que, a la par, más de tres mil 500 unidades serán desinfectadas y también se les aplicará gel a los choferes antes de que inicien cada viaje y, en algunas líneas, ya se comenzó a verificar la temperatura y el nivel de oxígeno de los conductores.

Mientras esto ocurre, el paradero de Cuatro Caminos nuevamente luce abarrotado, con unidades que se estacionan en doble fila sobre las avenidas Transmisiones e Ingenieros Militares, con choferes que solo desean recuperar las ganancias perdidas y con Yolanda, quien se dice cansada de que el transporte público no respete... ni la sana distancia.

(Sharira Abundez)