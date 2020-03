Adán, víctima del choque de trenes, era el pilar de su familia

"Era un hombre trabajador, que no se metía con nadie y que amaba a sus hijos. Él era el pilar de la familia, ahora no sé qué vamos hacer", aseguró Luis, hermano de José Adán, quien fue la única víctima mortal que dejó el choque de dos trenes de la Línea 1 del Metro, que dejó además 41 lesionados.

En entrevista con La Silla Rota, el hombre que reside en Ixtapa Zihuatanejo detalló que el occiso, que fue velado la madrugada de este jueves en una funeraria de la zona de Tacubaya, trabajaba de cocinero en el Colegio Americano y que con el sueldo que percibía mantenía a su mamá Lucina Pérez, de 78 años, y a uno de sus cuatro hermanos, quien tiene una pierna amputada por un problema de salud.

"Él también le daba dinero a su ex esposa, para sus dos hijos, de 12 y 15 años. Los niños estudian y ahora ¿quién les va a dar dinero? Y qué va hacer de mi madre, quien se ha sentido mal desde la noticia. Ahorita no ha comido, y mi carnal (Mario) no ha dormido y él esta malo", dijo Luis, al asegurar que hasta el momento las autoridades capitalinas no les han ofrecido ayuda económica.

Sin embargo, dijo que personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) los acompañaron y apoyaron con el cortejo fúnebre de su consanguíneo, quien fue sepultado esta tarde en el panteón Dolores de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la misma tumba en donde están los restos de su padre.

Afirmó que tras recibir la noticia de que su hermano había fallecido, regresó a la capital, pero que en los próximos días tendrá que volver a Guerrero, donde vive, porque ahí también trabaja. Por ello, aprovechó para hacer un llamado a las autoridades de que apoyen de por vida a su familia.

"Ahorita ya nos dieron un apoyo. Y las autoridades se comprometieron a ayudar a mi mamá, y a mi hermano que no puede caminar, pero no sabemos hasta cuándo va a durar esa ayuda, y si siempre va hacer económica o les van a dar atención médica, no sabemos, aun no nos dicen bien. Pero de eso se tendrán que hacer cargo mis otros dos hermanos, porque yo me tendré que ir", declaró Luis.

Mario, hermano mayor de Adán y Luis, es quien reconoció el cuerpo de su consanguíneo y quien ha tenido el contacto directo con las autoridades, además fue quien le avisó al entrevistado sobre el fallecimiento de su hermano.

No sé hasta cuándo saldrá mi mamá: hija de lesionada de Tacubaya

De los 16 usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que fueron hospitalizados tras resultar lesionados por el choque de dos trenes de la Línea 1 del Metro, tres ya rindieron su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Uno de ellos fue Sergio Huerta, de 60 años, quien fue internado en el Sanatorio Durango, luego de ser atendido por paramédicos, quienes lo rescataron de un vagón del tren marcado con el número 38, el cual fue impactado por el convoy 33 en la estación Tacubaya la noche del martes pasado.

"Venía en el segundo vagón (de adelante hacia atrás) sentado en los asientos de dos personas junto con mi hermana Concepción. Cuando de repente escuchamos que gritaban que nos saliéramos", narró el sexagenario, quien fue dado de alta la madrugada del miércoles, después de ser diagnosticado solo con contusiones y lesiones leves.

"Me levanté, pero en ese momento el vagón se movió y oímos un ruido muy fuerte. Yo me alcancé agarrar de los tubos, pero ella (su hermana) no, cayó al piso", se lee en la declaración que fue integrada a la carpeta de investigación.

Después ambos fueron rescatados por cuerpos de emergencia; sin embargo, su consanguínea sigue internada, pues los doctores le diagnosticaron dos fracturas: una en el brazo izquierdo y otra en la columna.

"Mi mamá sigue internada. No sé hasta cuándo la den de alta, tiene dos fracturas, y le seguirán haciendo estudios", aseguró a La Silla Rota Claudia Arzaga, hija de María Concepción.

La mujer aseguró que las autoridades de la Ciudad de México y del STC siguen al pendiente y dándole seguimiento al estado de salud de su madre, por lo que descartó por el momento presentar alguna denuncia en contra del Gobierno capitalino.

El choque entre los dos trenes dejó 41 heridos y una persona muerta, quien fue identificado como José Adán "N", de 42 años. Equipos de emergencia que atendieron el incidente rescataron a los usuarios que quedaron atrapados o lesionados dentro de los vagones.

Al lugar de los hechos llegaron distintas autoridades de la Ciudad de México, desde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, así como la titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía.

Todos anunciaron que las investigaciones serán exhaustivas para determinar lo que causó la colisión, incluso, la certificadora alemana TÜV Rheinland coadyuvara en los peritajes que realizará la Fiscalía General de Justicia (FGJ).