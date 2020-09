Acusan vecinos de Xoco a Mitikah y a Sedema de imponer decisiones

Vecinos del antiguo pueblo de Xoco han visto desde hace 12 años la construcción del conjunto inmobiliario Mitikah. Ante el avance de la obra, que impactará en el mayor tránsito vehicular que se producirá en cuanto sean ocupados los departamentos, y una mayor demanda de agua, los vecinos han pedido obras de mitigación.

Entre ellas, mejorar el drenaje, la ampliación de vialidades, un pozo de agua potable y la reposición de árboles, 54 de ellos talados a inicios del año pasado.

Aunque creían que ya estaba clara su postura e incluso se realizó una consulta en septiembre de 2019, en la cual se aprobó el Plan de Rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo. El acuerdo era que hasta que no se cumpliera con esas medidas, no se pasaría a otra etapa, llamada de integración. Pese a ello, fueron citados el 16 de julio por representantes de la empresa, para informarles que estaban en condiciones de iniciar la siguiente etapa.

Los arquitectos Paulina Gómez Luévano y Alonso Ruiz de Velasco, a nombre de Fibra Uno, la constructora de Mitikah, les pidieron mediante cartas, una reunión y les aseguraron que querían estar en coordinación con los vecinos.

SORPRENDIDOS

La reunión fue aceptada por integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) del pueblo de Xoco. Ante las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, acordaron que fuera vía zoom, para el 24 de julio. Ahí los vecinos fueron sorprendidos, luego de que la arquitecta les informó que habría una comisión llamada Consejo Vecinal Ciudadano (CVC) de Mitikah, el cual contaría con la participación de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, de la empresa inmobiliaria y de la comunidad.

El CVC decidiría las medidas de integración. Sin embargo, los representantes de los vecinos consideraron que la empresa no podía aún pasar a otra etapa, ya que faltaba mucho en las obras de mitigación y lo que han hecho, ha quedado mal, se quejó ante La Silla Rota Silvia Chapa, integrante del Copaco .

"Han abierto por todas las calles y no han concluido las obras de mitigación. Ese es el descontento que se tiene con ellos, les pedimos ya no abran, con sus obras mal hechas. Metieron drenaje como parte de la mitigación, no apisonaron bien, ha habido roturas de tubos. Según pusieron concreto permeable, pero se encharca el agua, aunque dicen que es permeable. Lo pusieron en San Felipe, desde la capilla de San Sebastián Xoco hacia Churubusco".

SIN REPRESENTATIVIDAD

Otra inconformidad es que dentro de los CVC sólo habría lugar para dos representantes de los Copaco, recientemente elegidos en marzo y reconocidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Por esa razón, representantes vecinales agrupados en la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) del Pueblo de Xoco enviaron una carta el 11 de agosto a la titular de la Sedema, Marina Robles, para preguntarle si es cierto que se debe formar una comisión tripartita, y de ser así, piden información sobre los mecanismos de funcionamiento del comité, quiénes lo forman y cómo fueron electos sus integrantes.

"Consideramos que dicho consejo es antidemocrático, ya que desconoce a los órganos representativos legalmente constituidos. La convocatoria presentada nos parece amañada a modo, ya que no fue abierta a la comunidad y ha carecido de difusión en la población", escribieron en la misiva.

Hasta el momento no ha habido respuesta de parte de la dependencia, y aunque Mitikah intentó hacer otra reunión con los vecinos, de última hora fue cancelada, dijo Chapa.

DESCONOCEN EL CVC

En un posicionamiento dado a conocer el 16 de agosto, los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria, los vecinos pidieron respetar el Plan de Rehabilitación aprobado en septiembre del año pasado y desconocieron la existencia del llamado CVC y los acuerdos a los que pretenden llegar Mitikah y la Sedema.

También se quejaron que el acuerdo para hacer una consulta sobre la reposición de los 54 árboles cortados en la calle Real de Mayorazgo -talados a inicios de mayo del año pasado- y la creación de áreas verdes, fueron tomados en plena pandemia y sin que les avisaran, pero además desconociendo que ya se había hecho una consulta vecinal, con asesoría del Instituto nacional Electoral, en septiembre del año pasado.

ES RECIENTE EL COPACO

La integración de los Copaco apenas ocurrió en marzo pasado, recordó Chapa. Antes de ese órgano estaba un comité, que no hizo nada por defender al pueblo de la presencia de Mitikah, por lo que los vecinos decidieron hacer una Asamblea Ciudadana, en julio de 2018.

Cuando comenzó la campaña para formar los Copaco, algunos integrantes de la Asamblea contendieron y 8 de ellos quedaron.

Tomaron protesta el 16 de junio y fue semanas después que los buscaron de Mitikah para tener un diálogo y ellos aceptaron. Sin embargo, les desconcertó que fuera en un restaurante o en un piso del gigantesco desarrollo inmobiliario, cuyas torres son visibles a varios kilómetros.

"Nosotros no quisimos sino que fuera en zoom para que quien quisiera estar del pueblo lo vieran e hicieran comentarios".

DICEN QUE SEDEMA PIDIÓ EL CVC

Se hizo la reunión y tanto quienes integraban la Copaco como la Asamblea de Xoco, empezaron a cuestionar a Mitikah sobre las fallas de las obras de mitigación.

"La arquitecta representante de Mitikah buscaba cualquier cosa para salir", expresó Chapa.

Ahí se enteraron que iba a haber un Consejo Vecinal Ciudadano, donde sólo habría dos representantes de los Copaco.

"Sedema se puso casi casi a la orden de Mitikah, ahí nos dijo la arquitecta que Sedema dijo que tenían que hacer el CVC, y ellos preguntaron para qué si ya está el Copaco, para qué, pero que Sedema pidió el consejo tripartita.

"Nos invitan pero sólo dan dos lugares, si tenemos que votar representantes de Xoco, si van a ser 10 u 8 en el consejo, sólo tenemos dos votos y no tenemos por qué entrar en su juego cuando son 8 de Copaco", dijo.

En la página del Consejo Vecinal Ciudadano, consejovecinalciudadano. wordpress.com , donde se explica el funcionamiento del consejo, se lee que si el Consejo no llega a un acuerdo respecto de alguna de las propuestas, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) de la Sedema, resolverá para que se ejecute la propuesta más adecuada conforme a la ley".

La Silla Rota buscó la postura de la Sedema, pero no hubo respuesta. También llamó a un teléfono que está en la página de mitikah.social, pero sólo se escuchaba el conmutador.

(Sharira Abundez)