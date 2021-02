Acusan que piden moches por gestionar créditos a pymes indígenas

“Si fuera una cooperación como tal, la gente no estuviera con nosotros, no como en los otros grupos. A lo mejor ellos sí piden dinero, ahorita están bajando pequeñas comisiones para pedir apoyo. La realidad es que no han llegado los 25 mil pesos y viendo que la crisis afecta, por eso se le pidió apoyo al gobierno federal para indígenas que no tienen dinero, por el fracaso de su economía”.