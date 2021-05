Acusan que brigadistas de MC provocaron aborto de morenista en Neza

NEZAHUALCÓYOTL. – Presuntos brigadistas del partido Movimiento Ciudadano agredieron a una mujer embarazada y le habrían provocado un aborto, por haber retirado lonas del candidato a diputado federal de ese partido, Álvaro Ramírez Noguera, hechos que quedaron asentados en la denuncia presentada por la víctima ante el Ministerio Público.

Las agresiones se registraron el pasado 2 de mayo en calles de la colonia Maravillas y constan en una carpeta de investigación que inició la afectada y cuya copia tiene La Silla Rota.

De acuerdo con la denuncia presentada por la afectada, que prefirió el anonimato por miedo a represalias, ella se encontraba realizando labores como brigadista a favor del partido Morena en ese municipio, cuando un supuesto simpatizante del partido Movimiento Ciudadano, con una playera de la Selección Mexicana, comenzó a agredirla.

"Le pedimos al dueño de la casa, del cual desconozco su nombre, permiso para poner una lona en la fachada de su casa, indicándome que quitara las banderas del partido Movimiento Ciudadano, por lo que le pido al compañero de labor que quite las banderas y nos la avienta a la vía pública

"Acto seguido sale un sujeto del domicilio marcado (ilegible) con teléfono en mano grabando y llamando a desconozco a quién, haciendo escándalo por bajar las banderas del partido Movimiento Ciudadano y me empieza a agredir verbalmente", se lee en la carpeta de investigación.

Explicó que tras las primeras agresiones llegó un grupo de aproximadamente 15 personas a bordo de dos camionetas, algunas de las cuales portaban playeras con leyendas del partido Movimiento Ciudadano y con tenis de color naranja.

Dijo que de una de las unidades descendió una señora güera que la agredió "con un trancazo en el rostro y diciéndome de groserías reclamándome el por qué quitábamos sus banderas", y que quedó registrado en un video que lograron captar los brigadistas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a los golpes se sumó un tercer masculino de aproximadamente 20 años de edad, quien la aventó y la tiró al piso.

"Me da un aventón el cual me hace caer al piso y me tira una patada en el vientre: y estando en el piso la señora güera también me empieza a tirar de patadas gritándole ´no me pateen, estoy embarazada´, respondiendo dicha señora ´no me importa para que quitas mis banderas´", recordó.

A decir de la víctima, momentos después de las agresiones llegaron elementos de la policía municipal, quienes la canalizaron al hospital Gustavo Baz Prada para su atención médica, lo que provocó que los presuntos responsables se retiraran del sitio.

"Me llevaron al hospital Gustavo Baz Prada ingresando a urgencias (ilegible) quien me valora y me extiende un dictamen médico de mi estado de salud con el folio (ilegible) de fecha (ilegible) dando el DIAGNOSTICO: DE GESTA 2: ABORTO + EMBARAZO 11.4 SEMANAS", sostuvo.

Para el 4 de mayo, la víctima volvió a la clínica tras realizarse un segundo estudio transvaginal, que le confirmó la pérdida de su bebé.

Al respecto, el partido Movimiento Ciudadano en Nezahualcóyotl informó que por el momento no emitirán una postura respecto a los hechos.

