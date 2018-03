Acusan fallas en proceso contra ex funcionario de Naucalpan

LO ACUSAN POR DESVÍO

NORMA GARCÍA 15/03/2018 12:49 p.m.

TLALNEPANTLA, Estado de México (La Silla Rota).- La defensa y familiares del ex director del organismo del Agua de Naucalpan (OAPAS), Elías Manuel Prieto López, acusan que el proceso penal que se sigue en su contra ha sido lento, violatorio de las garantías individuales y dilatorio por parte del Ministerio Público.

Prieto López se encuentra en prisión preventiva desde el 4 de marzo de 2016 acusado por haber invertido y perdido 60 millones de pesos del erario municipal en la financiera Multiva, que a su vez lo transfirió a Ficrea, cuando esa entidad defraudó a miles de ahorradores.

Antes del inicio de la audiencia de control celebrada la noche del miércoles, el abogado de Prieto, Gabriel Luna Núñez, acusó que al imponerle un juez una multa por 60 millones de pesos para reparación del daño, no se está respetando la presunción de inocencia de su cliente, además se viola la ley pues lleva más de dos años sin haber sido sentenciado.

"No se está respetando la presunción de inocencia, se está violando la ley por el plazo que lleva en prisión preventiva, no puede ser de dos años, además las pruebas de la firma que supuestamente hizo como director no se han realizado como debe de ser, lo han hecho cotejando copias y los peritos del MP ya determinaron que sí es su firma pero no se ha comprobado con las pruebas que debe de ser.

"Vamos a interponer un juicio de amparo que esperemos pueda resolverse en unos 3 meses todavía", indicó el abogado del despacho Luna y Asociados.

Familiares del ex director de OAPAS agregaron que todos los testigos que han declarado hasta ahora, mencionaron que la orden de transferir los recursos la dio el ex tesorero del organismo, Raúl Arreola Cavazos, quien actualmente está prófugo de la justicia.

Los entrevistados confiaron en presentar las pruebas suficientes como correos electrónicos de la transferencia bancaria que no estaban dirigidos a Elías Prieto, peritajes en grafoscopía, testimonios de ex empleados, entre otros, que permitan acreditar la inocencia del acusado.

Sin embargo, reclamaron familiares que los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia estatal incumplen su asistencia a las audiencias, pues de unas 40 que se han propuesto solo han acudido a la mitad.

Ayer durante la audiencia celebrada, dos testigos que trabajaban en el organismo OAPAS declararon respecto a su trabajo en cuanto a formular y dirigir oficios, y en cuanto a la operatividad del organismo.

