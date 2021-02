Acusan acoso y bullying en la Escuela Tomas Alva Edison

En esta escuela me violaron, cuando le dije al coordinador me dijo que el no estaba para estas cosas, tuve que sentarme en clases de educación cívica donde la maestra culpaba a las mujeres por ser violadas. Si no fuera por esta escuela yo SE que mi vida sería mejor. #CosasDelTAE https://t.co/I49HiIEpRX