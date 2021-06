Acusan abandono en obras de Nezahualcóyotl; Cabildo pide auditoría especial

NEZAHUALCÓYOTL.- Integrantes del Cabildo de Nezahualcóyotl solicitaron al Órgano Superior de Fiscalización realizar una auditoría especial a la gestión financiera del gobierno local ante el supuesto abandono de varias obras por parte del actual edil Juan Hugo de la Rosa García.

El documento fue ingresado el pasado 23 de junio del presente año ante el Congreso local del Estado de México y fue dirigido a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del mismo Congreso mexiquense.

“La solicitud se desprende de la inversión millonaria que se ha hecho a obras inconclusas y otras que se han hecho y que actualmente se encuentran fuera de funcionamiento”, indicaron los ediles del propio Ayuntamiento.

En la solicitud participan el primer síndico, Juana Bonilla y los regidores José Santiago, Samantha Ramírez, Roxana González, Cirilo Revilla, Yahista Montes, Sergio Rojas, Irma Vargas Palapa y Miguel León Díaz.

Los funcionarios son afines al ex candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, quien perdió en las pasadas elecciones ante el candidato externo de Morena Adolfo Cerqueda Rebollo, e integrante de la organización Unidos, liderada por de la Rosa García.

A través del documento, los funcionarios pidieron que se realice una revisión “sistemática, interdisciplinaria, organizada y objetiva” sobre el impacto social de la gestión pública de la Administración Municipal de Nezahualcóyotl.

PARQUE ACUÁTICO, PLANTAS POTABILIZADORAS Y HASTA LA COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LAS OBRAS SEÑALADAS

En particular señalaron seis obras, que dijeron, se han realizado con opacidades en la aplicación de los recursos; el arrendamiento de patrullas de seguridad pública, la construcción del mercado de cárnicos, dos plantas potabilizadoras, la red de fibra óptica subterránea y el parque acuático” Xochiaca” así como la remodelación de las instalaciones del DIF Municipal.

Pusieron como ejemplo el parque acuático “Xochiaca”, ubicado en la colonia Benito Juárez, el cual se inauguró en abril de 2019 con una inversión de 52 millones de pesos y que actualmente se encuentra fuera de funciones.

Otra de las obras señaladas es la construcción del mercado de carnes que se ubica en Avenida López Mateos y Bordo de Xochiaca, iniciada en diciembre de 2017 con una inversión de 30 millones de pesos, y que no ha sido terminada.

Sobre la construcción de dos plantas potabilizadoras, la colocación de fibra óptica subterránea y la remodelación de las instalaciones del Sistema DIF Municipal, aseguraron que a la fecha no existe transparencia en el funcionamiento y recursos invertidos.

Explicaron que la solicitud respecto a las cinco obras señaladas, incluye revisar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestario, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública.

Indicaron que con el documento se pretende obtener un informe el manejo y aplicación de los recursos ejercidos durante los periodos 2016-2018 y 2019-2021, encabezadas por el alcalde Juan Hugo de la Rosa, quien en 2017 logró ser uno de los primeros presidentes municipales que lograron la reelección en el Estado de México.

TODAS LAS OBRAS HAN SIDO AUDITADAS

Respecto a la petición del Cabildo, el presidente municipal aclaró que todas las obras han sido auditadas por Órgano de Superior de Fiscalización (OSF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que da certeza de la aplicación de los recursos.

“Para mis las auditorias son bienvenidas porque nos permiten garantizar esta parte de la transparencia, garantizar que los recursos en debidamente aplicados y nos permite también que las poblaciones tengan certeza que sus recursos hayan sido aplicados en su beneficio”, dijo.

Indicó que a lo largo de su gestión se han realizado 135 auditorías tanto por parte del Órgano de Superior de Fiscalización (OSF) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lo que consideró que la petición del Cabildo tiene tintes políticos.

“Esto a mí me da tranquilidad porque sé que la inmensa mayoría de las obras que hemos realizado en este momento ya están auditadas y me permitirán terminar mi periodo de gobierno con toda tranquilidad de que no hay ninguna anomalía en la aplicación de los recursos. En mucho de esto tiene que ver el proceso electoral, dijeron muchas mentiras y creo que ellos mismo se las han creído”, dijo.

“Hablan de obras inconclusas como el Parque Recreativo Xochiaca no está funcionando y es una mentira, porque se cerró como la inmensa mayoría de los espacios públicos debido a la pandemia, pero hoy las condiciones van mejorando y esperamos que se normalice las actividades en este espacio y en el resto”, comentó.

Aclaró que el gobierno local colaborará con la determinación del Órgano Superior de Fiscalización en la medida de que atienda la solicitud de los integrantes del Cabildo, aunque informó que actualmente se realizan tres auditorías al gobierno municipal como lo han solicitado los ediles en el oficio.

