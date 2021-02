Acusan a servidor público de incumplimiento de sentencias en Naucalpan

NAUCALPAN.- El primer síndico de Naucalpan, Maximiliano Alexander Rábago, anunció que, en los próximos días, iniciará procesos administrativos en contra del ex secretario de Asuntos Jurídicos, Joaquín Arturo Colín Marín; del tesorero municipal, Leopoldo Corona Aguilar; y de aquellos servidores públicos que han propiciado el incumplimiento de las sentencias emitidas por jueces estatales a causa de laudos administrativos o laborales y que han derivado en que los integrantes del Cabildo paguen multas por hasta 240 mil pesos.

Alexander Rábago señaló que las omisiones que han tenido los funcionarios mencionados y sus subalternos han implicado que los síndicos y regidores del Ayuntamiento de Naucalpan tengan que cumplir con el pago multas que han significado hasta tres o cuatro meses de su salario, aunque se estima que esta cifra pudiera aumentar en 120 mil pesos antes de que concluya el año y que, al final de la administración, cada integrante tenga que pagar hasta un millón de pesos por este motivo.

"Si hay una sentencia firme, se cumple, ¿o no somos demócratas o no creemos en el Estado de Derecho? Mi postura había sido sí de observar, sí de señalar, pero no había sido de endurecimiento y esta vez lo será. No voy a permitir un abuso más, uno solo, en el manejo desaseado en los procesos jurídicos de este ayuntamiento", aseguró.

MULTAS INJUSTAS

Durante la aprobación del nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el primer síndico acusó que el ex secretario y el área a su cargo propiciaron en este periodo multas hacia los integrantes del Cabildo, las cuales consideró como injustas, pues aseguró que provienen del descuido de los funcionarios y de Joaquín Arturo Colín, pues en ellas no ha habido alguna referencia de que los síndicos y regidores hayan cometido alguna falta a la ley, por lo que se originarán las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Contraloría del Poder Legislativo y la Contraloría municipal.

"Estos funcionarios públicos no han cumplido las órdenes del ayuntamiento y no queda otra opción, en mi caso, más que la denuncia y darle seguimiento al procedimiento hasta que se sancione a los responsables. Si este ayuntamiento ha venido instruyendo a la administración a que cumpla puntualmente con las sentencias, así debió haberse ejecutado, y el no haberlo hecho, hoy nos tiene en una situación que nunca antes se había enfrentado un gobierno municipal y con una perspectiva de crecimiento espantosa", agregó.

Maximiliano Alexander lamentó que las omisiones del área jurídica manchen los nombres de quienes integran el ayuntamiento por incumplir con el pago de las sentencias y que, de no seguirse atendiendo, también podría derivar en la destitución de todos los miembros de este cuerpo edilicio.

Por su parte, la primera síndica, Carmen Abigail Ruiz Coutiño, llamó al tesorero Leopoldo Corona Aguilar a realizar los procedimientos necesarios para que se cumpla con el pago de los adeudos originados por las sentencias, lo cual se deberá realizar con el nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

"Es preocupante la infinidad de problemas que enfrenta el área jurídica y que podríamos habernos ahorrado y que se atienden ahora que tenemos el agua hasta el cuello, por lo que debe de haber un trabajo previo y adecuado", advirtió la segunda regidora, Graciela Alexis Santos García.

EN ESPERA, MÁS DE 2 MIL 500 JUICIOS

Como lo había reportado La Silla Rota, de acuerdo con un informe de la Subdirección Jurídica Contenciosa, el Ayuntamiento de Naucalpan arrastra dos mil 652 juicios, de los cuales 936 son del tipo administrativo y fiscal, principalmente, radicados por despidos de policías municipales que consideraron que su proceso no se llevó correctamente; mientras que 884 son demandas laborales por las bajas de otros servidores públicos que no pertenecen a la corporación policiaca; 601 son del tipo penal o por amparos, 206 son juicios civiles, mercantiles y agrarios, y finalmente, 25 más son penales.

Por estos laudos, el Ayuntamiento de Naucalpan adeuda una tercera parte de su presupuesto anual, pues de los cuatro mil 500 millones de pesos que conforman sus ingresos al año, mil 565 millones 055 mil 561.74 se deben por los 379 juicios con requerimiento de pago inmediato que arrastra la administración municipal.

APRUEBAN NOMBRAMIENTO DE NUEVO SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Este miércoles, durante la 59 Sesión Ordinaria de Cabildo, el Cabildo de Naucalpan aprobó, por unanimidad, el nombramiento de Mario Chavarín Rossainz, como secretario de Asuntos Jurídicos, en sustitución de Joaquín Arturo Colín Marín.

Chavarín Rossainz es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como en el Ayuntamiento de Naucalpan.

