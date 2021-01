Acusan a policías de Tlalnepantla de acechar y extorsionar en cruceros

TLALNEPANTLA.- Automovilistas que circulan sobre la autopista México-Pachuca, así como por las avenidas Lázaro Cárdenas y Río de los Remedios denunciaron que estos puntos, localizados en los límites de Tlalnepantla, Ecatepec y la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, son usados por policías de Vialidad del primer municipio, para extorsionarlos, quienes haciendo uso del Reglamento de Tránsito del Estado de México intentan cobrar una cuota a los conductores para no originarles una multa, aun cuando no tienen facultades para infraccionar.

Y es que los automovilistas acusaron que estas vialidades se han convertido en la "caja chica" de la policía municipal de Tlalnepantla, pues los elementos recurren a prácticas como detener al automovilista, a bordo de una unidad de Vialidad, para atribuirles una falta, con la amenaza de que se pueden llevar su vehículo al corralón, si no dan a cambio una "mordida".

"Aquí es donde siempre están los policías, solo están acechando a los automovilistas para ver a quién le sacan dinero. Es como su caja chica. Todos los días ves sobre esta avenida hasta cinco patrullas, con elementos escondidos entre el camellón para ver a quién sorprenden", comentó Juan Arturo Gómez, comerciante de la avenida Río de los Remedios.

SE REPARTEN EL TERRITORIO

Al realizar un recorrido por esta zona, se pudo constatar la presencia de tres patrullas de Vialidad con al menos cuatro policías a bordo, en el tramo que va de la estructura de El Vigilante hasta el bajopuente por el que se atraviesa la autopista México-Pachuca. Los elementos se encontraban dispersos, pero, en todos los casos, se observó a los agentes inspeccionando vehículos, a pesar de que las únicas facultadas para infraccionar son las mujeres que visten uniformes negros con destellos naranjas.

"Uy, aquí tiro por viaje, tienen autos detenidos. Uno ya sabe que aquí uno debe de andar a las vivas, porque si te descuidas, ya te detuvieron por cualquier cosita. A mí no me ha tocado, pero a mi hermano ya le tocó que lo querían supuestamente infraccionar porque no le funcionaba un faro y quisieron sacarle como dos mil pesos para que no remitieran su carro. Sí se los dio, porque aparte te intimidan", menciona Francisco Canchola, habitante de San Juan Ixhuatepec.

Durante el recorrido, se observó que los elementos colocan una patrulla en la intersección de las avenidas Lázaro Cárdenas con la México-Pachuca, para aparentemente dar vialidad en este sitio; sin embargo, se visualizó que el oficial de la patrulla Z0-07 aprovecha esta posición para revisar si los vehículos, principalmente, tráileres, portan placas y de qué entidad son o parta observar dentro de los automotores, para que, en caso de que detecte alguna irregularidad, proceda a retener la unidad.

"Aquí seguido tienen retenidos camiones, camionetas o coches. Se hace extraño porque los tienen un rato y después se van como si nada. No me consta o no me ha tocado ver que alguien les dé dinero, pero siempre se van como si nada hubiera pasado y aparte diario ocurre lo mismo", señaló un transportista con paradero en San José.

Por otro lado, elementos de Vialidad se posicionan en los límites con la autopista Naucalpan-Ecatepec y la México-Pachuca, para detener a automovilistas, principalmente, a aquellos que conducen con el teléfono móvil en la mano, quienes aparentemente fungen su función de agilizar el tránsito en este crucero, pero, al mismo tiempo, aprovechan para extorsionar a los automovilistas.

"A veces sí hay patrullas de Tránsito y policías mujeres en este crucero, igual infraccionando, pero cuando no hay, ellos se encargan", relata brevemente Raquel, vendedora de dulces.

VAN 150 ELEMENTOS DADOS DE BAJA POR CORRUPCIÓN

Al respecto, el alcalde Raciel Pérez Cruz, informó que, en lo que va de su administración, se han dado de baja a alrededor de 150 policías a los que se les han comprobado actos de corrupción.

"Es un tema que está ahí lamentablemente, yo hago un reconocimiento a la mayoría de los policías que cumplen con su deber y que, afortunadamente, son la mayoría, pero hay por ahí todavía verdaderos pájaros de cuenta y pasan el examen de control de confianza, eh, pero no sé qué tanta confianza da, porque aún con ese examen, hay policías que son pájaros de cuenta y es difícil comprobar esas actuaciones, pero ya dimos pasos hacia adelante", aseveró.

El edil aseguró que su administración inició, desde el mes de diciembre, una campaña intensa en puentes peatonales para dar a conocer el número de denuncia para estos elementos, con la intención de que los automovilistas denuncien estas prácticas de los policías municipales y que existan elementos para poder actuar en su contra.





(Sharira Abundez)