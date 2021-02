Acusan a PDI de cohecho; se da a la fuga

Un agente de la Procuraduría capitalina (PGJ-CDMX) es buscado por las autoridades, luego de que fuera imputado por pedirle 4 mil pesos a familiares de un detenido.

Consta en el expediente CI-FCY/COY-2/UI-2C/D/319/02-2019, que la petición presuntamente ocurrió el 19 de febrero pasado en las instalaciones de la Fiscalía de Coyoacán.

De acuerdo con la denuncia, el policía de Investigación Rogelio Medina o Juan Carlos Asiaín Flores, se acercó al hermano de un joven detenido, al cual le dijo que podía ayudarle para que lo liberaran.

A Cambio, supuestamente le solicitó 4 mil pesos, por lo que el hermano y su madre los consiguieron.

Tras entregarlos al agente, éste los llevó a una oficina donde les prometió cambiar su declaración y así el detenido obtuviera su libertad lo antes posible.

No obstante, un defensor de oficio que se enteró de lo sucedido les advirtió que no tenían que haber dado dinero y que algunas de las cosas que haría el servidor público de la PGJ no eran sino trámites normales.

Por ello, la familia del muchacho bajo arresto decidieron denunciar.

El agente de Investigación alegó sentirse mal y abandonó las instalaciones de Coyoacán y hasta el momento no ha sido localizado.

Mientras tanto, desde la tarde del miércoles, personal de Asuntos Internos, Visitaduría y Fiscalía de Servidores Públicos realizan entrevistas a personal de Coyoacán 1 y 2, con el propósito de esclarecer los hechos.

Dos mandos de PDI fueron cambiados de adscripción por este incidente, lo mismo que todo el personal de galeras, indicaron fuentes de la PGJ.

En días pasados, el director de Zona Sur, comandante Felipe Bobadilla Ríos y el coordinador de Coyoacán, Óscar Sánchez Ruiz, fueron removidos de sus cargos por supuestas irregularidades en su labor.

