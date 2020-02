Acusan a directora de PC y Bomberos de Ecatepec de prepotencia

La directora de Protección Civil y de Bomberos del municipio de Ecatepec, Victoria Arriaga Ramírez, ha tenido una gestión polémica.

Durante su administración ex empleados la acusan de haberlos despedido de manera ilegal, sin que les dieran la liquidación que les corresponde. Además, comentan que han sido amenazados, y quienes conservaron su trabajo han sido degradados de cargo y son acosados para que renuncien o se han tenido que mover de área para conservar su empleo en el ayuntamiento.

Otra queja es que ha hecho clausuras al por mayor, y de acuerdo con una denuncia, también presuntamente permitió a una gasera clausurada que extraía gas de manera ilegal, reabrir a cambio de dinero.

Además afirman que no ha acreditado tener la preparación para el cargo, ya que tiene la carrera de marketing y no algo relacionado con Protección Civil, y que eso ha ocasionado que cuando atiende las emergencias lo hace con acciones que son riesgosas, como cuando ocurrió un incendio en un vertedero y que mandó apagarlo con agua, lo que pudo ocasionar que se recargara y esa agua contaminada se convirtiera en lixiviados y contaminara los mantos freáticos. Pero además se incineraron los residuos y se generó una humareda toxica, recordó Tassio Benjamín Ramírez Hernández, del colectivo Ecatepec Nos Une.

"En un vertedero apagaron incendio con agua y la norma ordena que sea apagado con otra sustancia como espumas especiales o removiendo el contenido del vertedero, eso fue por mayo del año pasado. Eso causó una humareda que intoxicó a gente en el penal, y al apagarse con agua los lixiviados se van al subsuelo y contaminan los mantos y son vertederos pegados a la zona habitacional en Ciudad Cuauhtémoc".

Respecto a los despidos de gente con más de 10 años de antigüedad, lo ha hecho para impedir que organicen a otros compañeros, añadió.

"Han corrido a varios bomberos, muchos de ellos su pecado fue haber entrado en otras administraciones. Es un tema de persecución, entiendo que deben hacer espacio a sus gentes pero debe haber modos de cómo despedir y de liquidar conforme a la ley. Si analizas gran parte del personal despedido era gente que tenía 10 ó 12 años y todas se fueron a pleito, y despidió a los de más antigüedad para que no se sindicalicen".

El 17 de enero de 2019 Juan Carlos Valenzuela Checa y Ramírez Hernández, integrantes del colectivo promovieron una queja ante la Contraloría del Poder Legislativo local, contra integrantes del ayuntamiento y solicitaron por separado, echar atrás el acuerdo de cabildo sobre la estructura y los nombramientos de los titulares, por carecer de experiencia y capacitación en el cargo, y uno de las funcionarias cuestionadas fue Arriaga, en cuyo caso la ley pide sea especialista en áreas de protección civil.

Aunque se aceptó la queja y se creó el expediente EI/11/01/2019, y la Contraloría pidió al ayuntamiento acreditar el título y cédula profesional así como su capacidad para ocupar el cargo, la autoridad municipal no lo ha hecho.

"El procedimiento sigue, aunque el ayuntamiento no lo ha contestado, se hizo medida de apercibimento al ayuntamiento desde octubre y no ha contestado. Está haciéndose wey con las cosas. El procedimiento va a seguir y si no procede puede haber pena disciplinaria de multa a regidores y al presidente municipal".

Las quejas contra Arriaga y contra otros integrantes del equipo de trabajo del presidente municipal de Ecatepec, el morenista Fernando Vilchis, se han expresado al funcionario que encabeza Ecatepec, pero ella ha mantenido su cargo.

La directora de Protección Civil fue buscada por La Silla Rota y al plantearle el tema aseguró que se trata de una "cuestión política". La entrevista fue breve porque se encontraba en un evento en Toluca, estado de México, donde iba a hablar, pero ofreció continuarla tres horas después. Sin embargo al volver a marcarle, ya no tomó la llamada.

EL ORIGEN

Antes de ser funcionaria municipal, Arriaga era la directora de una publicación, y en la campaña de Fernando Vilchis comenzó a formar parte de la campaña, de una manera sorpresiva, rememoró un reportero que cubre los sucesos de Ecatepec.

Siendo integrante de la campaña, tuvo un incidente con reporteros que acudieron a un acto de campaña en un hotel, y cuando ella los vio los corrió, bajo el argumento de que no habían sido invitados.

Los reporteros se esperaron a que llegara el entonces candidato y molestos le reclamaron que si iban a estar así, "no cubriríamos", y aunque se hizo la discusión, Vilchis se disculpó.

Pero los problemas llegaron después con los primeros despidos y las primeras quejas de empleados, y la publicación del colectivo Ecatepec Nos Une de que integrantes del grupo de trabajo de Vilchis carecían del perfil adecuado para el puesto que ocupaban.

Además de la queja de Tassio y de Valenzuela, comenzó a circular un documento con fecha 22 de agosto de Gustavo Campos, un empleado de Protección Civil, enviado al departamento de investigación del ayuntamiento, y que después entregó al área de Atención Ciudadana de la presidencia de la república.

En la carta describe parte de las irregularidades que le tocó atestiguar una queja contra ella porque el 16 de abril pidió a verificadores a llenar actas. "El que no llenara las actas, sabía a lo que se atenía, ella era la que mandaba y en cualquier momento nos podía correr. Por miedo a sus amenazas tuvimos que llevar actas con nombres y firmas falsos, ya que le preocupaba no cumplir con la meta de los 100 días de informe. Considero que esto que nos obligó a hacer es un delito".

Luego da otra fecha. El 27 de junio, cuando la funcionaria convocó a verificadores para atender una denuncia de una bodega en la colonia Urbana Ixhuatepec, calle Vicente Guerrero 63, predio que pertenece a la empresa Tomza.

"Decían era pensión de pipas de gas pero era un lugar para llenar pipas de gas, lo que estaba prohibido y no hay permisos para ese tipo de giros. Procedieron a clausurar pero el representante legal ofreció al director de normatividad Enrique Hernández 200 mil pesos, quien se mostró indignado, se negó y se retiró. Se fueron a las oficinas de protección civil a donde los acompañó el representante legal de la empresa y al llegar pidió hablar con la directora, quien lo recibió en su oficina pero le pidió dejar su celular fuera", se lee en el documento.

A los tres días retiraron los sellos, pero no fue un verificador sino gente del jurídico de PC, en especial Iván García Orozco. Incluso Campos relata que la forma en que hicieron que los verificadores fue planeada, y que metieron la denuncia a través de la presidenta de consejo de participación de la colonia, así tuvieron el pretexto para clausurar

Entrevistado por La Silla Rota, Campos dijo que incluso cree que el plan original era ponerles la tentación, para que aceptaran el dinero y poder correrlos. Pero como eso no ocurrió, fue que recibió al representante legal, y cuando ellos se quejaron de la ilegalidad de la empresa, intentó correrlos. En su caso intentó hacerlo, pero al no poder luego de que fuera a ver al presidente municipal y explicarle que lo quería correr porque detectó una irregularidad, lo mandaron al área de Movilidad.

Pero cada que la funcionaria pasaba los amenazaba.

Campos recordó que presentó su denuncia ante la presidencia de la república cuando el 19 de septiembre, luego del evento de conmemoración de los sismos del 19 de septiembre, pudo abordar al presidente Andrés Manuel López Obrador y le planteó el problema y el mandatario le ofreció que se investigaría y lo mandó a Atención Ciudadana.

Sin embargo la investigación no ha prosperado ya que recibió un oficio que le informa que el caso corresponde a la Contraloría estatal, que a su vez le explicó que el caso debe ser investigado por el municipio, lo cual le hace creer que el caso será archivado.

Eso lo compartió Campos antes de ser despedido el pasado 23 de enero, sin liquidación y bajo el argumento de que eran órdenes "del presidente municipal"

HUACHICOLEO

El Despido de Campos se dio un día después de que volvió a dar su testimonio a La Silla Rota y de que este medio de comunicación buscó a la alcaldesa. El ex verificador, quien ya estaba en el área de Movilidad, fue despedido junto con otros tres compañeros.

Seis días después, el 29 de enero después el municipio emitió un boletín al respecto y dio a conocer que 4 trabajadores pero de Protección Civil habían sido despedidos por incurrir en presuntos actos de corrupción. Se refería a ellos, afirmó Gustavo, cuyo nombre sin apellidos aparece en la nota informativa y aunque ya estaba en Movilidad y no en el área de Normatividad de Protección Civil.

"Fueron destituidos de sus cargos por incurrir en presuntos actos de corrupción, al recibir dinero a cambio de alterar documentación para favorecer a una empresa gasera ubicada en la colonia Urbana Ixhuatepec".

El comunicado informó que los implicados recibieron 200 mil pesos "para alterar los datos de una empresa gasera y así evitar que fuera sancionada". De acuerdo con el boletín, existe un video grabado del 27 de junio de 2019 en el que se observa cuando uno de los involucrados recibe una cantidad de dinero por parte de un encargado del establecimiento. Además, la empresa fue multada con 444 mil pesos, y la bodega está bajo resguardo de la Fiscalía General del estado de México, según la información del área de comunicación social municipal.

Pero el 31 de enero, el Colectivo Ecatepec Nos Une convocó a una conferencia de prensa y acompañó una demanda de pago de daños de Gustavo Campos y Norma Laura Fuentes González contra el presidente municipal, Fernando Vilchis, la directora de protección Civil, Victoria Arriaga y contra el director de Comunicación Social municipal, Gabriel Salazar Martínez, ante el Juzgado segundo civil de Ecatepec.

De acuerdo con la demanda, la bodega que Campos afirma que la directora de Protección Civil reabrió, era un centro huachicolero de gas, que fue cerrado por lo mismo por la Fiscalía General de la República y su cierre fue informado en la mañanera del presidente López Obrador.

"El día 9 de septiembre del año 2019 en la conferencia mañanera el presidente de México informó que se habían detenido 6 personas presuntos integrantes de una banda que se dedicaba al robo de gas LP, se decomisaron alrededor de 40 pipas y contenedores con más de 200 mil litros de gas. Esto fue un operativo con elementos de la Policía Federal de la Fiscalía General de la República bajo la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEAIRV-0000617/219.

"Pero lo que no saben es que la directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec Victoria Arriaga Ramírez estaba apadrinando a esta empresa", se lee en la demanda.