Acusan a alcaldía de Cuauhtémoc de operar por Padierna

Sandra Cuevas, candidata de la coalición PRI, PAN y PRD por Cuauhtémoc pidió a los comerciantes, empresarios e industria restaurantera no tener miedo de las presuntas amenazas que reciben por parte del gobierno actual dirigido por la contendiente Dolores Padierna de Morena.

A través de un video en vivo en su cuenta de Facebook, Cuevas aseguró que los trabajadores de vías públicas, obras y mercados están operando para obligar a los habitantes de la alcaldía a votar por el movimiento Juntos Haremos Historia pidiéndoles 10 credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) por comerciante.

Sandra señaló que se amedrenta a los trabajadores con quitarles su fuente de trabajo si no ceden ante las supuestas peticiones de las autoridades de la demarcación, no obstante muy segura de su triunfo el próximo 6 de junio, alentó a los capitalinos a entregar lo requerido.



"No se preocupen, eso no va a pasar y no va a suceder porque ellos no van a llegar, porque sé que tu voto está dirigido para Sandra Cuevas y no voy a permitir que absolutamente nadie les quite su fuente de trabajo".



La contendiente de "Va por la Ciudad de México" relató que viene de una familia de comerciantes y que sabe lo que significa el comercio por lo que afirmó que los comerciantes son personas que no necesitan estirarle la mano a nadie, a los políticos en específico. "No somos personas de miedo", reiteró.



Cuevas invitó a los pobladores de la Cuauhtémoc a votar por la fórmula para la que es contendiente sin temor alguno pues de ganar la contienda apoyará a empresarios y restauranteros con estímulos fiscales, también prometió que las extorsiones terminarán y seguirá vigilando que paren las cuotas injustificadas.



"Yo voy a sacar la cara por todos ustedes y jamás voy a violentar su derecho al trabajo", puntualizó.



OTROS INCIDENTES



Al inicio de la campaña electoral la actriz Laisha Willkins denunció en Twitter agresiones de brigadistas de Morena en su contra tras preguntarles por qué colocaban publicidad de Morena sobre la de Sandra Cuevas.



"Me acerqué a preguntarles por qué infringían la ley habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi teléfono, me golpeó y me pateó", escribió Laisha.



En los videos compartidos por la actriz se ve cómo el hombre golpea el celular de Willkins orillándola a grabar desde el suelo luego de ser derribada por el brigadista.

"Por favor si alguien lo conoce deme el nombre lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me busco para seguirme golpeando, como se ve en el video", pidió Laisha.



