Acusa diputado a ERUM de no recoger a enfermos; luego recula

"Una persona de mi distrito me pide apoyo, tiene covid y se le reventó la vesícula, no se la quisieron llevar los paramédicos del ERUM...", escribió hace unos días en un chat el diputado Carlos Castillo, de la bancada de Morena en el Congreso de la ciudad de México.

El chat, donde participan otros diputados de Morena, sirvió para el desahogo de otras quejas contra el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y para que el propio Castillo considerara que la situación "estaba muy jodida".

"Carlos, a una colaboradora de mi módulo le pasó algo similar. Llegó la ambulancia porque ella tenía la presión muy alta y no quisieron ni siquiera entrar a su casa. ¡Qué lamentable", escribió por su parte Ricardo Fuentes.

En el enojo contra el ERUM contribuyó la respuesta que le envió el subsecretario de Salud, Juan Manuel Castro, a Castillo sobre el caso. De acuerdo con impresiones de pantalla que compartió el diputado Efraín Morales, el funcionario le comentó vía Whatsapp a Castillo que el director del C5 le dijo que había asignado una ambulancia del ERUM, que acudió al domicilio, pero no se la llevó porque podía "sufrir un ataque cardíaco en el trayecto (es decir que mejor se muera en su casa). Estoy tratando de ver cómo resolverlo de otra manera, pero me gustaría que le pudieras decir a la jefa de gobierno lo que pasó", le sugirió Castro.

"Tenemos mucha evidencia de que dejan a la gente morir en su casa", añadió el subsecretario en su mensaje.

Fue entonces cuando Castillo expresó la idea de escribirle una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para quejarse de la situación e informar de sus experiencias.

"Propongo que le hagamos una carta no pública a la jefa de gobierno, informando de nuestras experiencias. ¿Cuántas personas que no tienen contacto con diputados han muerto por estas negligencias?", cuestionó.

Su propuesta fue vista con buenos ojos por Guadalupe Solache y Ricardo Fuentes. Preparó la carta que el 23 de mayo compartió con sus compañeros, donde reconocían el trabajo de Sheinbaum durante la pandemia y mencionaban que los ciudadanos de la capital no se equivocaron al elegirla ella. Pero también aprovecharon para acusar que no todo el personal del gobierno capitalino tiene el compromiso que hay en la primera línea y menciona que varios diputados y diputadas han tenido "desafortunadas experiencias de deficiente atención por parte de paramédicos del ERUM que en varios casos fueron omisos ante emergencias médicas solicitadas por parte de personas habitantes de nuestros servicios".

La carta fue filtrada pero ya no fue entregada a la jefa de gobierno.

ES GRAVE

El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño, criticó que en el chat el subsecretario de Salud acusara a los integrantes del ERUM de no recoger a enfermos y dejarlos a su suerte.

"La declaración del subsecretario de Salud es una acusación grave de que el ERUM deja morir a la gente en su casa", expresó Gaviño.

Además, si el segundo de a bordo de la Secretaría de Salud capitalina considera que las ambulancias no recogen a los enfermos, eso constituiría un delito culposo por dejar a la gente a su suerte y no auxiliarla.

"Eso es grave", remarcó.

Lo segundo es que esa notificación se la hizo a un diputado quien elaboró una carta "prácticamente de felicitación al gobierno y al subsecretario y a secretaria de Salud que están haciendo bien su trabajo pero que dice que hay anomalías en el ERUM, entonces hay una situación preocupante", añadió Gaviño.

"Si eso es cierto lo que tendría que haber hecho es hacer un reporte a la Contraloría y además una denuncia penal, si tiene múltiples evidencias de que eso está pasando para que proceda la autoridad. Se trata de un delito culposo y de homicidio en caso de que el paciente muera", dijo el perredista.

Finalmente está el tema de la irresponsabilidad de que saben eso y no hacen conocedora a la jefa de gobierno de lo que ella tiene que saber.

"En el proyecto de carta que hizo Carlos Castillo, el proyecto y que la firme quien quiera, es no tocar a la administración ni con el pétalo de una rosa".

EQUIVOCACIÓN

La jefa de gobierno reconoció este 26 de mayo que la carta no le llegó, pero además dijo que si los 66 diputados tienen algo que comentarle, cuentan con su teléfono particular, y no le habían llamado.

Castillo confirmó a La Silla Rota que no envió la carta y que sí cuenta con el teléfono de Sheinbaum y criticó que legisladores como Gaviño hicieran una "mala interpretación de las cosas".

Reconoció que tuvo un incidente con una persona en la que solicitó apoyo de traslado a un hospital, ya que presentaba un cuadro de covid con problema de vesícula, lo que se tiene que atender de inmediato, explicó.

"Solicité el apoyo, hubo confusión e incidentes con los paramédicos que atendieron la emergencia, yo lo comuniqué a mis compañeros del grupo parlamentario esa situación que había vivido. Sí quiero aclarar que el hecho que haya sucedido un incidente no significa que haya una mala práctica de ERUM. Yo les tengo gran reconocimiento, el hecho de que se haya presentado un caso aislado no me parece correcto para hacer creer cosas que no son".

Cuestionado sobre si reiteraba su acusación contra el ERUM, reconoció que se trató solo de un caso.

"Quizá me equivoco porque busco la perfección. El gobierno actúa tan de manera correcta que hice la observación para que no se nos vaya un cabo suelto porque cualquier mínima cuestión que no se haga bien lo va a usar la oposición para golpear al proyecto.

"Era una observación sobre un hecho concreto. No sé cuántos traslados haga el ERUM pero si haces reporte de un caso en dos meses es muy positivo".

Sobre quién era la persona para quien pidió el servicio, respondió que fue una vecina de Santo Domingo que le pidió apoyo para su hija.

"No era para uso personal ni de familiares", concluyó.