Acumulan 6 quincenas sin cobrar trabajadores y policías en Naucalpan

NAUCALPAN.- Unos 600 trabajadores del Sistema Municipal DIF, continuaron con instalaciones cerradas este martes en protesta por falta de pago, hoy acumularon hasta seis quincenas sin percibir su sueldo, mientras que policías municipales podrían iniciar este miércoles un paro de labores demandando el pago de sus salarios.

De igual manera más de 4 mil 300 trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), no recibieron hoy su salario quincenal, pero aún no han sido convocados para externar su inconformidad por ello.

Los policías municipales a través de su grupo de redes sociales daban un ultimátum a Tesorería para que, en caso de no recibir su salario hasta las 18:00 horas estarían valorando el realizar un paro general de actividades en todo el territorio municipal, pero no les fue depositado y determinarán las acciones a seguir en las próximas horas.

Los trabajadores de Estancias Infantiles, Jardines del Niños, los dos CRIS, Archivo del DIF, Almacén, Clínica 5 de Mayo y DIF Arcos, permanecen cerradas y realizan guardias día y noche, hasta que se les pague sus salarios, como lo informó José Sánchez trabajador de apoyo general.

A los trabajadores sindicalizados y policías ya se les había prometido que no les faltarían sus depósitos quincenales de su salario, no obstante, en esta ocasión no se ha hecho por parte de la administración municipal.

De acuerdo con el personal de tesorería, el retraso nuevamente se debió a que no han podido ser liberadas las cuentas bancarias embargadas por los tribunales, a consecuencia del incumplimiento del pago de laudos que suman más de mil 300 millones de pesos.

Entre el personal que aún no ha podido contar con recursos de nómina en sus cuentas bancarias se encuentran los de confianza, los trabajadores del Instituto Municipal de Apoyo a la Salud, personal de Protección Civil y Bomberos.





