Acumula comisionada del InfoDF denuncias contra trabajadores y ex compañeros

La comisionada del INFO (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas) de la Ciudad de México, Elsa Bibiana Peralta Hernández, en los casi ocho meses que lleva como única comisionada al frente del instituto, tiene denunciados penalmente a dos de sus ex compañeros de Pleno, y también a tres trabajadores actualmente en funciones: el administrador, la secretaria Ejecutiva y al propio contralor interno.

De acuerdo con documentos en poder de La Silla Rota, al administrador, Armando González Campuzano, lo tiene demandado porque Peralta buscó sustituir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) empleado por el instituto, pero ante la falta de un Pleno y un presidente del INFO que avale esos cambios, y la falta del aval del contralor, César Rodríguez Sánchez, el RFC que ordenó la comisionada es usado, pero también se usa el anterior.

Fue por ello que la comisionada inició una denuncia de hechos por usurpación de funciones y las que resulten, contra el director de Administración y Finanzas, Armando González Campuzano, y la secretaria Ejecutiva, Ana Lía de Fátima García García, por seguir usando el RFC anterior. También tiene denuncia penal contra el contralor, César Iván Rodríguez Sánchez, a quien incluso desconoce.

InfoDF acéfalo provoca opacidad en gastos de campaña

También tiene denunciados a los ex comisionados David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, cuya gestión acabó el 31 de marzo y fueron compañeros de Pleno de Peralta. La comisionada fue la única de los cinco comisionados que permaneció en el cargo, y aunque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debía nombrar a los cuatro comisionados que concluían su encargo el 31 de marzo, no lo hizo y por eso Peralta quedó como única comisionada, pero el instituto no tiene ni Pleno ni presidente. Fue ahí que empezó la crisis.

Sobre las denuncias, el ex comisionado Luis Fernando Sánchez Nava fue consultado por La Silla Rota. Consideró que lo que ha hecho la comisionada es por la interpretación que ha hecho de la ley.

Efectivamente es un tema que es opinión de ella, cualquier persona puede denunciar sobre cualquier cosa, y otra que además tenga validez, una cosa es que exista y otra que cuadre el tipo", expresó.

La Silla Rota buscó a la comisionada a su teléfono, pero no contestó.

TODO POR UN RFC

Peralta Hernández declaró ante la autoridad ministerial que ante la falta de nombramiento de los nuevos comisionados, y debido a que los recursos financieros, materiales, humanos, y otros que conforman el patrimonio del INFODF pasarían a formar parte del nuevo INFO, es que ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) "se tramitó la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y e.firma del nuevo instituto (...) con efectos a partir del primero de abril".

Sin embargo, los denunciados presentaron documentos en los que esas facultades escapan a la actual y única comisionada, ya que no ha sido nombrada comisionada presidente, el INFODF no ha sido extinto, tanto es así que la misma Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México sigue administrando los recursos al instituto con referencia al primer RFC (IAI06330V45) y no al nuevo, aunado a que todos los comprobantes de egresos están expedidos con ese.

En cuanto hace al contralor interno, César Rodríguez Sánchez, la comisionada lo acusó de usurpación de funciones al carecer de nombramiento vigente, pero el acusado mostró evidencia de que dicho nombramiento es indefinido.

LARGA HISTORIA

El argumento de la comisionada es que el 1 de abril entró en vigor la Ley de Transparencia, y el instituto cambió su nombre al de Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, en la carpeta de investigación radicada en la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez, con fecha 13 de septiembre, se indica que la comisionada ciudadana no tenía la facultad al no contar con el nombramiento de comisionada presidente, tal y como lo manifestó la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En un oficio que forma parte de la investigación, con fecha 3 de septiembre, la dirección de Administración y Finanzas reconoce que la situación del instituto es sui generis, ya que está descabezado de presidente y sólo tiene una comisionada, y que trámites como el del RFC corresponden al presidente.

Para tratar de tener claridad sobre las facultades de Peralta, se le preguntó a Leonel Luna, entonces presidente de la Junta de Gobierno de la ALDF, órgano que tenía la facultad de elegir a los comisionados y a su presidente, si se había hecho un trámite para nombrar presidenta a Peralta, si la reconocía como tal, y si así era, que hiciera llegar la documentación respectiva. A las tres preguntas la respuesta fue negativa.

CONTRA LOS COMISIONADOS

La comisionada Elsa Bibiana Peralta presentó una denuncia penal el 24 de mayo ante la Procuraduría de Justicia capitalina contra los ex comisionados del Instituto de Información y transparencia del Distrito Federal, David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, así como el contralor, por usurpación de funciones públicas y allanamiento de morada.

Aunque la denuncia fue presentada desde el 24 de mayo de este año, en la carpeta de investigación CI-FAAE/B/UI-/S/D/00067/05_2018 le sirvió a la actual y única comisionada del instituto, para descalificar a sus ex compañeros, mediante un escrito enviado al Congreso, en poder de La Silla Rota.

Dicho oficio fue enviado a la presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, el 22 de noviembre. Se trata de la misma comisión que hará el dictamen para elegir a nuevos comisionados, que desde abril se quedó solo con una comisionada, ya que la Asamblea agotó el plazo legal sin elegirlos.

"Por medio del presente hago de su conocimiento que derivado del comportamiento presentado por los ex comisionados David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava donde una vez terminado formalmente su encargo como comisionados ciudadanos el 31 de marzo del 2018, el 22 de mayo del presente con una rueda de prensa en el pleno del instituto, pretendieron regresar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, en una calidad de pseudo-comisionados común una falacia legal derivada de una interpretación por demás incorrecta de la norma, allanando las instalaciones del instituto, actualmente tienen denuncia penal derivada de los actos en comento".

La denuncia fue por la usurpación de funciones públicas, ya que sin ser servidores públicos se atribuyeron ese carácter, "allanamiento de morada, despacho, oficina o establecimiento mercantil".

Esta denuncia se dio porque ambos ex comisionados intentaron el 14 de mayo volver a sus antiguas oficinas, "ostentándose como comisionados ciudadanos en funciones derivado de diversa comunicación que dicen haber recibido por parte del contralor interno".

Pero incluso intentaron regresar una semana después, avalados con una interpretación elaborada por el entonces presidente de la Junta de gobierno de la ALDF, el perredista Leonel Luna. Mondragón Centeno y Sánchez Nava ofrecieron conferencia, y aunque decían tener sustento jurídico para regresar, ya no se les volvió a ver ahí.

Pero la denuncia no solo es contra los ex comisionados, sino también contra César Iván Rodríguez Sánchez, por presuntamente usurpar el cargo de contralor.

De igual forma le informo que el ciudadano César Iván Rodríguez Sánchez ha estado usurpando la función de contralor del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, toda vez que ha estado ejerciendo las funciones de contralor sin contar con el nombramiento respectivo que lo avale".

ES UNA INTERPRETACIÓN: EX COMISIONADO

Luis Fernando Sánchez Nava consideró que lo hecho por su ex compañera es solo una interpretación y que ella está en libertad de hacerlo.

Cuestionado sobre si han tenido contacto, respondió que no, y que sí está atento al proceso.

Inscrito en el proceso para seleccionar nuevos comisionados por parte del congreso de la Ciudad de México, urgió a nombrar a nuevos integrantes del Pleno, ya que, si bien el INAI analiza los recursos de revisión que el INFO debiera hacer, si alguien interpone inconformidad en segunda instancia regresan al instituto de transparencia capitalino.

"Ese tema de cumplimiento está suspendido".

