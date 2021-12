Acuerda IECM entregar parte de prerrogativas de partidos; lamenta secuestro de personal

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México acordó en sesión urgente el pago de 48 millones de pesos, de los 76 millones que adeuda a los partidos políticos que se les debía en materia de prerrogativas por los meses de noviembre y diciembre.

El monto se obtuvo gracias a economías no generadas, rendimientos financieros, de no ocupación de plazas, cancelación de actividades y contratos que no se concluyeron, informó la presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

"Estamos en posibilidad de cubrir una buena cantidad de prerrogativas, hasta donde nos alcancen los recursos, derivado de los rendimientos financieros, que no podíamos saber ni la cuantía ni antes podíamos haber hecho uso de ellos, y de las economías derivadas de no ocupación de plazas, de cancelación de actividades, de contratos que no se concluyeron".

"Eso permitió que acumuláramos cantidades que nos permiten otorgar recursos a los partidos, en ese compromiso de buscar por donde y la manera que fuera, son los recursos que podíamos recuperar para cumplir con las prerrogativas", explicó la presidenta comisionada.

El monto total que el IECM debe a los partidos por prerrogativas de noviembre y diciembre es de 76 millones de pesos. Gracias a ahorros y pagos no cancelados, el instituto logró 48 millones de pesos: 19 millones por rendimiento financieros, 7 millones de otros ingresos y 22 millones por economías no generadas, como son posposición y cancelación de pagos diversos.

Los restantes 28 millones podrían ser aportados por el Gobierno de la Ciudad de México, con quien ya se encuentran en pláticas al respecto y ha habido buena disposición, de acuerdo con una fuente del instituto.

Con los 48 millones de pesos se cubrirá todo noviembre y el 26 por ciento de diciembre. A partir de este 23 se hará el primer pago, adelantó la presidenta del Instituto, Patricia Avendaño.

"Mañana mismo será la dispersión de un mes y otra aportación", informó.

"Hemos encontrado escucha en el gobierno de la ciudad y se brindarán los recursos necesarios para completar el segundo mes, que es diciembre. Estamos en gestiones que se nos otorgue -el recurso- y que sea a la brevedad", añadió.

REPROCHAN SECUESTRO

Avendaño condenó el cierre de instalaciones del instituto -ocurrido el fin de semana pasado y cometido por militantes de partidos- al que calificó de secuestro, ya que las personas que lo hicieron impidieron a las personas salir del instituto, e incluso recibir alimentos.

Hasta que se logró apoyo de las autoridades del gobierno capitalino se comenzó a negociar y se pudo liberar al personal.

"Estábamos literalmente secuestrados", lamentó.

"Ese secuestro lo único que hizo fue retrasar las acciones y actividades que debían llevarse a cabo", apuntó.





