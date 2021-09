Acuerda Congreso CDMX que Sheinbaum acuda a recinto a presentar 3er informe

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México acordó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presente su tercer informe de actividades el 17 de septiembre.

La Jucopo dio a conocer el acuerdo esta tarde, en el que se aprueba la realización de la sesión solemne del informe y la comparecencia de la mandataria capitalina, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad.

La sesión en Donceles 66 iniciará a las 9 de la mañana, y en el segundo punto del acuerdo se remarca que el acto de presentación "se desarrollará en un clima de respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato, no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona de la ciudadana jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto".

????? En sesión de Conferencia, las y los diputados aprobaron el acuerdo para que la jefa de Gobierno, @Claudiashein asista al Recinto legislativo de Donceles a rendir su #TercerInforme ante el Pleno #CongresoCDMX. pic.twitter.com/NO7c7EVsay — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 14, 2021

En 2020, Sheinbaum no acudió a presentar su segundo informe, debido a la pandemia de la covid-19, y lo leyó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno capitalino, sin la presencia del Pleno del Congreso.

Este año la posibilidad del informe estaba en vilo, debido a que hay 4 legisladores contagiados con el coronavirus y además 10 trabajadores del Congreso también tienen la enfermedad.

El formato acordado por la Jucopo permitirá intervenciones de hasta 5 minutos por parte de las 3 asociaciones parlamentarias y de los 5 partidos políticos con representación en el Congreso local. Después será el turno de la jefa de Gobierno de leer el documento, del cual ya entregó una versión desde el 1 de septiembre, y luego el informe será contestado por la presidencia del Congreso, a cargo del morenista Héctor Díaz Polanco.





