Activistas exigen a Congreso de Edomex, la aprobación de Ley Amnistía

TOLUCA.-El activista Humbertus Pérez Espinosa y alrededor de 300 personas provenientes de los Valles de México y Toluca, así como de la zona oriente del Estado de México, acudieron a la Plaza de los Mártires, en Toluca, para exigir a los diputados mexiquenses, aprueben antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, la Ley de Amnistía, de lo contrario, él promoverá un amparo por omisión legislativa.

El también dirigente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, acusó al Senador de la república, Higinio Martínez Miranda y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la 60 legislatura estatal, de no querer aprobar dicha ley por la cercanía de los procesos electorales en la entidad.

Ambos actores políticos pertenecen a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Somos personas de diversas organizaciones que nos ha unido un color común, tener a falsos culpables en la cárcel para que querer sustituir una falsa lucha contra la delincuencia, lo cual no estamos de acuerdo", manifestó.

Subrayó que solo los diputados mexiquenses son quienes no quieren sacar adelante la Ley de Amnistía, pues tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo Fiscal general es Alejando Gómez Sánchez y el Poder Judicial del Estado de México, quien su Magistrado-presidente es Ricardo Sodi Cuellar, han mostrado su acuerdo en dicha ley y acusó al decir que "no estamos a los caprichos de Higinio Martínez, porque si ellos no legislan y no expiden la Ley nos vamos ir al amparo por omisión legislativa".

A esta exigencia se sumó el que se aclare un supuesto desvío de nueve mil millones de pesos que estaban dirigidos a la certificación de ministerios públicos, peritos y policías investigadores, pues al estar capacitados y certificados, estos servidores públicos dejarían de hacer detenciones arbitrarias, fabricar carpetas de investigación y montar supuestas flagrancias en delitos no cometidos.

"Entonces, sino hay certificación no puede haber Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque es el inicio de combatir el delito que es la facultad que tiene el Ministerio Público", concluyó Humbertus Pérez Espinosa, quien este año alcanzó su libertad tras ser absuelto por el delito de extorsión.





(Sharira Abundez)