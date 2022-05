Activan contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México

Luego de que, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportara mala calidad del aire en la ciudad y la zona conurbada, lo que representa un alto riesgo a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

A las 20:00 horas se informará sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la región.

La CAMe informó que a las 15:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Cuajimalpa (160 ppb) y Santa Fe (157 ppb), ambas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Lo anterior, debido al fortalecimiento del sistema de alta presión que ha estado afectando al Valle de México durante esta semana, el cual ocasionó el día de hoy estabilidad atmosférica significativa, combinada con las altas temperaturas que han venido ocurriendo, una radiación solar intensa, viento débil con transporte continuo hacia la zona suroeste del Valle de México.

Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la CAMe activó la fase 1 de contingencia ambiental por Ozono con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

Asimismo, la CAMe emitirá a las 20:00 horas el boletín para informar sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la región.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Protección a la salud

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

- Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

- Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App "Aire", en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

En este sentido, hay que recordar que, antes de que se activara la contingencia, CAMe informó la tarde de este viernes que, en la mayor parte de la CDMX y zona conurbada la calidad del aire es mala, por lo que, el riesgo a la salud es alto.

Por ello, la CAMe recomendó que, si vives o te encuentras en la CDMX y la zona conurbada evites actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre.

A las 13:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es MALA, el riesgo a la salud es ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 20, 2022

En específico, CAMe informó en Twitter que, en Cuajimalpa la calidad del aire es muy mala, por lo que, el riesgo a la salud es muy alto. De igual forma, CAMe aconsejó a los grupos sensibles que, no realicen actividades al aire libre y acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.

A las 14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Cuajimalpa la #CalidadDelAire es MUY MALA, el riesgo a la salud es MUY ALTO. En el resto de la #CDMX y la zona conurbada es MALA, el riesgo es ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) May 20, 2022