Acepta FGJ corrupción en liberación de homicida de Gerardo Cardoso

La Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy reconoció que hubo corrupción e ineptitud por parte de los funcionarios que integraron la carpeta de investigación sobre el caso del automovilista que privó de la vida a un Gerardo Cardoso en un accidente de tránsito en Coyoacán, cuyos actos cometidos por el Ministerio Público derivaron la liberación del imputado.

Así lo dio a conocer el abogado de la víctima José Luis Cortés al término de una reunión que sostuvieron con la titular de la institución. A su salida el litigante también dijo que buscaran que la indagatoria y las posibles sanciones también alcancen a la juez de Control Verónica Monrroy, quien determinó que el acusado llevara su proceso en libertad, a pesar de que no presentó una identificación oficial.

"Ellos consideran que si hubo actos de corrupción y la verdad eso me admira mucho, porque la Fiscal lo dijo, y bueno ahora tendrán que investigar todo al respecto (..) los errores están en que el Ministerio Público que acudió a la audiencia pues evidentemente no estudió el expediente y hubo errores graves por parte del Ministerio Público, de no solicitar mayor información respecto a la identidad de esta persona, estos errores tienen que ser sancionados admistrativamente y si hay una consecuencia penal, pues también", dijo el litigante.

#ÚltimaHora | La Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, reconoció que hubo actos de corrupción e ineptitud que derivaron la liberación del automovilista que privó de la vida a Gerardo Cardoso.https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/12MoVaJEwp — La Silla Rota (@lasillarota) October 27, 2020

"La Fiscalía ha asumido sus deficiencias y parte de estas deficiencias y estos resultados son responsabilidad de la Fiscalía, sin embargo también parte de la responsabilidad del resultado que desafortunadamente tenemos es del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)", agregó el licenciado en Derecho, quien señaló que ya presentaron ante la Visitaduría la queja correspondiente.

"LA JUSTICIA NO ES VENGANZA"; DICE JUEZA QUE DEJÓ LIBRE A HOMICIDA

Al considerar que la "justicia no es venganza" la jueza Claudia Verónica Monrroy dejó en libertad a Adalberto "E", quien al conducir en estado de ebriedad el 17 de octubre pasado ocasionó un accidente de tránsito en el que perdió la vida Gerardo Cardoso de 25 años, mientras viaja en su motocicleta en calles de la alcaldía Coyoacán.

La impartidora de justicia resolvió que este caso fuera resuelto a través de un medio reparatorio económico por medio de su asegurado y de una indemnización, pero aseguró que el cargo de conciencia le durará para siempre al imputado.

La Silla Rota obtuvo un vídeo de la audiencia en el momento da sus argumentos para respaldar su decisión de que el imputado enfrente su proceso en libertad.

"Le puedo asegurar que en la conciencia del señor Esquivel siempre lo va a tener presente y esa sanción es irreparable. Permanente por el resto de la vida, eso ya no nos toca a nosotros. Solamente a mi me toca impartir justicia con base a lo que establece la Ley", sentenció Monrroy durante el acto judicial celebrado este martes.

La jueza afirmó que la petición por parte del asesor jurídico de la familia de la víctima de imponerle prisión preventiva al imputado, es por un sentimiento de "venganza" más que por "justicia".

"Ya superamos todas esas cuestiones históricas y se trata de resolver los conflictos de la mejor manera, insisto sé que ninguna vida tiene ningún precio, no podemos cuantificarla, eso seria inhumano sin embargo la ley establece ciertas circunstancias para resolver conflictos ", señaló.

Durante la audiencia la impartidora de justicia decidió vincular a proceso a Adalberto "E" por el delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, sin embargo la togada consideró que no había elementos para imponerle la prisión preventiva justificada al imputado, quien fue detenido en flagrancia el sábado pasado.

Familiares de Gerardo "N", aseguraron a La Silla Rota que tras el arresto del presunto responsable, las autoridades del Ministerio Público tuvieron que esperar más de 10 horas para que al sospechoso se le pasaran los efectos de las bebidas alcohólicas que habría ingerido, y que al identificarse ante el representante social, éste utilizó tres distintas identidades.

"Hoy hay un asesino más suelto. A cuidarnos todos. Quedamos con un gran sabor de 'falta de justicia' por parte de la juez", dijo Adriana González, tía del joven de 25 años, quien acababa de egresar de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consta en la carpeta de investigación CI- FICOY/ COY- 2 / UI-2 C/01496/ 10-2020 que después de embestir al motociclista, quien a pesar de portar un casco murió al instante, Adalberto "E" chocó su vehículo contra un árbol, dejándolo así inservible, lo que evitó que huyera de la escena del crimen. El trágico accidente fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

#Video | #Metrópoli | Bisnieto del muralista González Camarena murió tras ser impactado mientras circulaba en su motocicleta por un BMW, cuyo conductor se pasó una señal de alto y manejaba bajo los influjos del alcohol. *yn https://t.co/ewU2qku0V8 pic.twitter.com/g2mdX0aJRP — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Las grabaciones ya obran en el expediente que se inició por este caso. En los vídeos se observa el momento en que Gerardo "N" es impactado por el carro color rojo y como sale proyectado hacía el suelo, de donde ya no se levantó.

Los vecinos y testigos de la muerte del descendente de González Camarena, fueron los que dieron aviso a las autoridades. Al llamado acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes llegaron abordo de la unidad MX- 197- B4. Los oficiales le colocaron los candados de mano al conductor del BMW - que portaba placas del estado de Morelos (RBA-422-A) - y posteriormente lo trasladaron al Ministerio Público.

Ahí las autoridades tuvieron que esperar más de 10 horas hasta que el detenido presentó un estado de sobriedad, con el fin de que pudiera declarar y para que se le practicaran los exámenes médicos correspondientes. Tras aplicarle el protocolo, el sujeto fue trasladado al Reclusorio Norte, donde en menos de 48 horas recuperó su libertad.





(Sharira Abundez)