Acaba la crisis del InfoDF que legó la ALDF

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, por fin tendrá el Pleno de comisionados, con lo que finaliza una crisis de casi nueve meses en las que el instituto funcionó con una sola comisionada, Elsa Bibiana Peralta.

La crisis derivó de la falta del cumplimiento legal de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que tenía hasta el 31 de marzo para designar a los nuevos comisionados, ya que cuatro de cinco de ellos concluían su encargo ese día, además de que la ley marcaba el 1 de abril para la entrada en vigor del nuevo instituto de Transparencia de la Ciudad de México, en sustitución del InfoDf, en mandato con la Constitución de la ciudad de México.

Pese a que el presidente de la comisión de transparencia de la ALDF, el panista Eduardo Sánchez, había prometido que los nombramientos estarían listos antes de extinguir la Asamblea Legislativa, el 16 de septiembre, eso no ocurrió y el problema fue heredado al nuevo Congreso capitalino.

Acumula comisionada del InfoDF denuncias contra trabajadores y ex compañeros

Durante esos meses, al no haber Pleno en el instituto, las solicitudes de información comenzaron a acumularse, por lo que el INAI debió entrar al quite el 13 de mayo. Sin embargo, en el caso de las solicitudes de revisión de información, el INAI no pudo intervenir, ya que por ley eso es tarea de los institutos locales.

También se desarrolló una disputa por el control del instituto. En mayo dos ex comisionados, David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, quienes habían concluido su periodo en marzo, intentaron volver, amparados con una interpretación hecha por el entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, la cual les permitía regresar, ante la ambigüedad de la ley. Pero la comisionada Peralta los denunció el 24 de mayo, por usurpación de funciones públicas y allanamiento de morada, ya que entraron a las oficinas que ya habían ocupado, pero sin haberle avisado.

Ambos se presentaron en noviembre como candidatos en el proceso abierto para la elección de nuevos comisionados, ya organizado por el Congreso. Peralta usó la denuncia que hizo contra ellos desde mayo pasado, para descalificarlos ante la Comisión de Transparencia, encargada de elaborar el dictamen que este 13 de diciembre será presentado ante el Pleno.

La comisionada también tuvo enfrentamientos con el administrador y el contralor del instituto, a los que ella pretendía desconocer ya que ella quiso hacer uso de los recursos y ambos funcionarios se lo impidieron.

Bibiana Peralta también denunció al director de Administración y Finanzas, Armando González Campuzano y a la secretaria Ejecutiva, Ana Lía de Fátima García García, por negarse a usar un Registro Federal de Causantes que ella ordenó tramitar, para poder hacer uso de los recursos. Pero esa es una facultad que sólo podía usar el presidente del instituto, y la comisionada no lo era.

No fue el único diferendo que tuvieron. Ambos funcionarios enviaron a la Comisión de presupuesto un oficio donde se deslindaban de la estimación que la comisionada elaboró y presentó el 30 de noviembre, al asegurar que no habían sido tomados en cuenta, como Peralta estaba obligada, para dicho documento.

INAI atrae pendientes de InfoDF

En el presupuesto de la comisionada, se pedía para gastos de representación un monto de 3 millones 300 mil pesos, que contrastaba con los 84 mil 874 pesos ejercidos durante 2017, o los 180 mil pesos autorizados para este año, y que solo se llevaban ejercidos 18 mil 586 pesos hasta octubre.

También intentó desconocer al Contralor interno, César Rodríguez Sánchez, y lo acusó de usurpar funciones, pero el funcionario mostró que su nombramiento era indefinido.

La falta de nombramientos de comisionados causó que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) interpusiera un amparo contra el pleno de la ALDF el 2 de mayo pasado, que les fue concedido el 13 de septiembre pasado por la juez Laura Gutiérrez de Velasco, quien resolvió que el INAI carecía de competencia para resolver los recursos de revisión y consideró que la falta del Pleno se debía a una omisión inconstitucional del Poder Legislativo de la ciudad de México.

La juez ordenó a la ALDF, que estaba a cuatro días de concluir, designar a los comisionados.

HASTA EL 2025

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México este jueves serán elegidos los cuatro nuevos comisionados.

De acuerdo con el proyecto, los próximos comisionados son Mariana Velarde Aguirre; Julio César Bonilla Gutiérrez; Rodrigo Arístides Guerrero García y María del Carmen Nava Polina.

Los nuevos comisionados durarán en sus cargos del 13 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2024, en el caso de Guerrero García y Nava Polina, y hasta el 12 de diciembre de 2025 en los casos de Velarde Aguirre y de Bonilla.

De esta manera el Instituto podrá ya resolver solicitudes de acceso a la información rezagados y sobre todo los recursos de revisión, porque si bien algunas de las solicitudes de información eran enviadas al INAI para que las resolviera, los recursos de revisión tenían que volver al Instituto de la Ciudad de México, lo que complicaba los procesos para la revisión de estos recursos.