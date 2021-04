Abren Programa de Voluntarios Azcapotzalco

La Alcaldía Azcapotzalco abre convocatoria para el Programa de Voluntarios Azcapotzalco, que del 3 de mayo al 30 de julio beneficiará a 524 personas. El programa buscar apoyar a personas que se han quedado sin empleo a consecuencia de la pandemia. Los voluntarios A apoyarán 30 horas a la semana en actividades sociales como el programa de "Comedores Comunitarios Azcapotzalco", donde proporcionarán gel antibacterial, rociarán con líquido sanitizante a las personas que estén formadas y entregarán las comidas. Los voluntarios B trabajarán 30 horas a la semana en labores de limpieza, barrido, balizamiento y aplicación de pintura en espacios públicos. Se contratarán a 30 Coordinadores que recibirán un apoyo mensual de $7,000.00 y 494 voluntarios tipo A y B, quienes contarán con un apoyo mensual de $3,500.00.

Los requisitos para participar en este programa son: 1. Tener entre 18 y 49 años, 2. No contar con empleo, 3. No ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, ni beneficiario de otro programa social, 4. No padecer alguna enfermedad crónica-degenerativa que cause afección al sistema inmunológico y 5. Ser residente de Azcapotzalco. Para el caso de los Coordinadores deben tener estudios comprobables de bachillerato y presentar currículo.

La inscripción está abierta y se debe realizar por medio del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en: https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx, donde se debe seleccionar la opción Asistencia Social ubicado en "Selecciona el tipo de solicitud que quieres realizar". En el apartado "Detalles" se debe escribir: Quiero formar parte de la Acción Social Programa de Voluntarios Azcapotzalco, como voluntario A (si desea ser voluntario de actividades sociales) o Voluntario B (si desea ser voluntario para el mantenimiento de parques). Al terminar el proceso de inscripción, el sistema otorga un número de folio que se debe imprimir.

La documentación requerida es: a) Credencial de elector vigente, b) CURP, c) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz, teléfono fijo, predial) y d) Firmar la hoja responsiva. Para el caso de los Coordinadores, se requiere de currículo y comprobante que acredite estudios de bachillerato. Las bases se pueden consultar en: https://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/apoyo-emergente.pdf

