Abogada acusa violencia de género dentro de la Comisión de Víctimas CDMX

Daniela Aguirre, una abogada que a lo largo de siete años ha defendido los derechos humanos de personas que han sido víctimas de distintos delitos, presentó una denuncia contra Armando Ocampo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención de Victimas (CEAVI) de la Ciudad de México, por actos de violencia de género y hostigamiento laboral.

Las agresiones que relató ocurrieron después de que ella y otras dos defensoras públicas del CEAVI confrontaron al comisionado por actos de corrupción y de interés que detectaron en un caso en el cual el órgano llevó la defensa pública de la víctima.

"Pues a raíz de que dos compañeras y yo denunciamos al comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México Armando Campos Zambrano por hechos de corrupción y conflictos de intereses nos convertimos en objeto de actos de violencia de género, hostigamiento laboral, acoso y persecución por esta denuncia para intentar que nos desistiéramos de decir la verdad y para amedrentarnos y para posteriormente para obligarnos a firmar nuestras renuncias", dijo la afectada.

De acuerdo con Aguirre desde el año pasado las abogadas públicas de la comisión y el mismo Armando Ocampo tomaron la defensa de un caso. A la representación legal de la víctima fue integrada una litigante particular, cuya asesoría sería gratuita.

Sin embargo, al ser emitido el dictamen de reparación del daño, Daniela y sus subalternas se percataron que en el documento se solicitaban los honorarios de la defensora privada, quien es amiga del comisionado, lo que podría tratarse de un acto de corrupción.

En la denuncia las abogadas también acusaron un conflicto de interés en torno al peritaje, toda vez que la comisión llevó la defensa pública del caso, elaboró el estudio y además aprobó el análisis para que fuera entregado ante un juez de Control.

"En el momento en que yo le hago saber que estoy enterada de estos hechos de corrupción, y de conflicto de interés, él por mensaje de texto, empieza a decir que yo ´me calle', y me dice ´no te metas con eso´. ´No es asunto tuyo´, y finalmente me dice que "ya me tienes harto" (...), señaló.

Posteriormente el titular de la comisión citó a la abogada en su oficina, donde según Daniela el funcionario se tornó a un más agresivo y en ese momento le exigió su renuncia.

"El despido se da en medio de gritos, me dice ´lárgate de mu oficina´ en reiteradas ocasiones me lo grita, y entonces es cuando yo me voy, salgo con mis compañeras de la oficina nos vamos de la comisión ejecutiva a hablar con Alfonso Suarez del Real secretario de Gobierno de la Ciudad de México, hacemos de su conocimiento estos hechos y su solución es que hablemos con el comisionado. Nos pone en manos del comisionado, persona que estábamos denunciando por actos de corrupción y conflicto de interés", puntualizó.

Ante la negativa de Aguirre de firmar su renuncia, la defensora de derechos humanos fue hostigada por parte de personal del CEAVI, para que pusiera su rúbrica en el documento.

"Mando a gente (Armando) de la comisión a pedirme mi renuncia a mi propia casa, mando a dos hombre a pedirme mi renuncia a exigírmela a mi propia casa, me hostigaron. hay cámaras alrededor de mi casa, se ve cuando llegan en el auto de la comisión dos hombres a exigirme mi renuncia llevaban ya los escritos a exigirme que los firmara o las cosas se iban a poner mucho peores", declaró.

Aunado a estos actos, la aboga afirmó que sus cuentas de correo electrónico institucionales fueron bloqueadas y que su perfil personal fue hackeada. No obstante, la litigante dejó en claro que nunca cedieron a la presión y que al final fueron separadas de su cargo que asumieron desde junio de 2020.

"La verdad nos sentimos muy vulnerables porque nunca pensamos que fuera suceder esto, el simple hecho de corrupción nos sorprendió muchísimo, sobre todo porque está muy bien acreditado, pero además nos parece que el hecho de denunciar corrupción, no puede ser un hecho que suscite persecución, ni violencia en un Gobierno democrático como en el que se supone que es el de la Ciudad de México y sobre todo que dejes en manos de un agresor el conciliar tres mujeres que lo están denunciando", aseguró.

Luego de esta mala experiencia, y de la manera en que fue tratada tras dar a conocer de los actos de los que estaba siendo víctima, la profesionista dijo a manera de conclusión que el Gobierno "no cuida a sus mujeres trabajadoras, no las respeta, no las protege", esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres se manifestaron en las calles exigiendo un alto a la violencia de género.

Ahora será tarea del órgano interno de la Secretaría de Gobierno y de la Contraloría indagar la denuncia presentada por Aguirre y las otras dos abogadas.

La Silla Rota intentó consultar a la Secretaria de Gobierno sobre este caso y se solicitó una entrevista con el comisionado de atención a víctimas, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.









(Sharira Abundez)