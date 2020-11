Abastecimiento de agua en CDMX, en peligro en temporada de estiaje

Comenzó la época de estiaje en la Ciudad de México, que enfrenta la desventaja de que uno de sus principales surtidores de agua, el Sistema Cutzamala, en el estado de México, esté por debajo de su nivel, comparado con otros años.

Pero son las fugas de agua las que son un dolor de cabeza en materia hídrica. Por ahí se van 4 de cada 10 litros que pasan por la red hídrica capitalina, afirmó a La Silla Rota el especialista Manuel Perlo Cohén.

El coordinador del libro El estudio del agua en México, publicado el año pasado, dijo a La Silla Rota que en promedio en la red de distribución de la ciudad de México circulan por segundo 35 mil litros de agua.

AÑOS CON EL MISMO PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

Pero por fugas, se pierde el 40 por ciento, equivalente a unos 12 mil litros por segundo. Dicho porcentaje tiene varios años que no ha disminuido.

De acuerdo con Perlo Cohén, con que se pasara de 40 al 20 por ciento de fugas, la ciudad ahorraría 6 mil litros cúbicos que servirían para darle agua a la población que aún no la tiene.

"Hay un millón de personas que se abastecen a través de pipas, podríamos proporcionarle agua a esa población y darle de más calidad a alcaldías con problemas de abasto, como es Iztapalapa".

Aunque no hay país que se salve de las fugas de agua, hay países que la han abatido y lo máximo que tienen es 3 por ciento, como es el caso de Japón.

Un tema que se ha planteado es que debido a los sismos la tubería se rompe y por eso hay fugas en la capital mexicana. Pero otras ciudades con actividad sísmica, como es Estambul, Turquía, al paso de los años han logrado reducir el número de fugas de agua.

En 1994 se les iba en fugas 65 por ciento de agua. Ahí lograron reducirlas al 24 por ciento en 2014. "Es una revolución. Se necesita invertir en esto. No es una actividad que se pueda con cualquier monto. Hay que invertir y contratar empresas especializadas en detectar las fugas y se requiere una inversión importante de manera permanente, solo así se puede tener impacto en la reducción de las fugas", dijo el investigador.

INSUFICIENTE

En el caso de la ciudad de México, no es que no se haya hecho nada, pero no ha sido de manera suficiente y de manera permanente, recalcó.

"Tengo entendido por declaraciones de las actuales autoridades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Rafael Carmona, titular del Sacmex, que se está haciendo un programa ambicioso de detección y reparación de fugas y esto permitiría no sólo tener un caudal más importante para redistribuir a quienes no tienen y empezar a resolver uno de los graves problemas que es la sobre explotación de los acuíferos.

"Espero que logren algún resultado en uno o dos años luego de haber lanzado programa de detección y reparación de fugas en la ciudad, veremos".





PIDE NUEVAS MEDICIONES

Se le plantea que desde los tiempos en que Ramón Aguirre Díaz estuvo al frente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en los gobiernos de Marcelo Ebrard y luego de Miguel Ángel mancera, se hablaba de que 40 por ciento del agua de la capital se iba en fugas, y respondió que incluso quizá hagan falta nuevas mediciones.

"Esa es la cifra que he escuchado desde hace mucho tiempo, necesitamos mediciones más rigurosas, hacerlas no es sencillo ni gratuito. Medir el agua en una red que tiene miles de kilómetros es costoso, complicado, por eso las autoridades han impulsado el tema de la sectorización para medir ciertos espacios, ciertas zonas y ver cuánta agua entra a esas zonas, cuánta se consume y estimar las pérdidas".

Además de una enorme red, también hay personas que reciben agua pero carecen de medidor, entonces eso ya no es cuantificable.

"Tenemos una gran promesa que nos han hecho las autoridades, a ver qué nos informan. Tengo esperanza se esté haciendo algo al respecto".

Se le pidió una entrevista al Sacmex sobre el tema del Agua, pero informaron que las gestiones deben hacerse con días de antelación.

MILES DE FUGAS

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, el agua que la capital recibe de fuentes lejanas es de 40 por ciento.

La administración local inició en 2019 un programa de detección y reparación de fugas en tuberías de agua potable para atender de forma oportuna las fugas visibles y no visibles.

También se incrementó el número de brigadas para la detección y reparación de fugas de 75 a 150, lo que permitió reducir en 2 por ciento el caudal perdido y con una recuperación de 10 por ciento del suministro.

Además, durante el año pasado y con una inversión de 300 millones de pesos fueron atendidas 12 mil 014 fugas. Este año se calcula que el número de figas reparadas alcanzará las 13 mil.

