Abandono y negligencia cuestan vidas y eso no se puede pasar por alto: Giovani Gutiérrez

El candidato de la Alianza para Coyoacán, Giovani Gutiérrez, manifestó su consternación por la pérdida de vidas humanas: niños, hijas e hijos, padres trabajadores y jóvenes, a raíz de la negligencia de servidores públicos quienes deberían estar dedicados a brindar un entorno tranquilo a las y los ciudadanos.

En un mensaje de redes sociales y a raíz de la información que se ha ido revelando en las últimas 24 horas después de los hechos registrados en la Línea 12 del Metro, el candidato a la alcaldía de Coyoacán dijo que ninguna persona debería salir de su casa, tomar el transporte y ser rehén del miedo o la angustia, ya no por la delincuencia nada más, sino por la ineptitud o el abandono de sus propias autoridades.

Gutiérrez Aguilar señaló que, a raíz de los trágicos hechos ocurridos la noche del martes en la Línea 12, no puede haber una vuelta de página como si no pasara nada.

"Ha quedado demostrado que la negligencia cuesta vidas. Fueron 25 personas las que ya no podrán volver a su casa. Son decenas de familias las que están de luto. Un servidor público que incurre en fallas, que abandona, que no cumple con su obligación, pero peor aún, que no escucha a los ciudadanos que pasaron años denunciando, no puede quedar así como si nada. Hay responsabilidades que fincar. ¿Quién le va a responder a esas familias que hoy padecen esta tragedia?", dijo.

Gutiérrez Aguilar indicó que la tarea primordial de quienes tienen un puesto público es, por sobre todas las cosas, preservar la vida de las y los ciudadanos. El abandono y la negligencia de los gobiernos de Morena hoy le han costado vidas a nuestra comunidad.

"Aquí lo más grave es que había denuncias públicas de años. Las y los vecinos lo reclamaron, lo difundieron, lo exhibieron en redes sociales. La gente estaba al tanto y lo advirtió a la autoridad y ésta no los escuchó, no los atendió, los ignoró ¿así para que sirve una autoridad?", reclamó.

"En Coyoacán estamos por la vida, vamos a terminar con el abandono y la negligencia que hoy nos tiene viviendo esta terrible tragedia. Lo digo fuerte y claro: a diferencia de estos gobiernos negligentes, yo ofrezco un gobierno 24x7 que tenga como prioridad fundamental salvaguardar la vida y la seguridad de las y los ciudadanos", sentenció.

(SAB)