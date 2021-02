Abandono de perros genera jaurías peligrosas en Edomex

El cuerpo de el campesino Moisés, de 55 años de edad, fue encontrado con varias mordeduras de perros. Él fue atacado por una jauría cuando caminaba por el ejido de Villa María, a 10 kilómetros del municipio de Melchor Ocampo, donde en los alrededores se han visto grupos de canes salvaje.

Su hija Luz Dolores, al ver que su señor padre no regresaba después de ir a repartir leche, se preocupó.



Era la tarde del 19 de octubre, pidió a su madre que la acompañará, ya que el camino es solitario.



Pero en un tramo del camino del ejido de Villa María, ambas mujeres fueron atacadas por una jauría de perros, por lo que se regresaron a su casa corriendo.



Dejaron pasar un rato para que la jauría se alejara y después regresaron al carril "Juan Valdez Rodríguez" del ejido de Villa María y con sorpresa vieron que en el camino estaba tirado el cuerpo de Moisés.



De inmediato dieron aviso a la policía de Melchor Ocampo y a Protección Civil para que acudieran al lugar.



La policía, durante el trayecto, se dio cuenta de que por los campos deambulaban grupos de perros, incluso, pasaron frente al lugar donde estaba tirado el cuerpo de don Moisés.



Aldo, paramédico de la unidad de protección civil PC-05, confirmó que el campesino tenía mordeduras de perros.



Las autoridades municipales de Melchor Ocampo reconocieron que tienen el problema de que la sobrepoblación canina, hace que los propietarios de canes vayan a las zonas ejidales a abandonar sus mascotas.



"Con el tiempo, esos perros tienen más crías y nacen en estado salvaje y se vuelven los más peligrosos porque son los que atacan a los seres humanos", reconoció una funcionaria de la dirección de Salud de Melchor Ocampo.



La médico veterinaria, Sara Alemán Rivero, de

Control Canino de Melchor Ocampo, al saber de la muerte del campesino por mordedura de perros, capturó a una perra de la raza pitbull y un perro de la raza terrier, mismos que trasladó al Centro de control canino y Salud Pública veterinaria de Tultitlán de Mariano Escobedo, en donde quedaron bajo resguardo.



Ambos canes habían sido abandonados en campo abierto en los ejidos de Villa María y deambulaban hambrientos en compañía de otros perros, cuando vieron al campesino y lo atacaron.



El procurador del Medio Ambiente en el estado de México (PROPAEM) , Luis Eduardo Gómez García, dijo que la sobrepoblación canina es un problema a nivel estatal.



Los que compran perros los ven como un juguete y no como una vida, que cuando se cansan de ellos los van abandonar en parques, donde se vuelven peligrosos.

70 POR CIENTO DE MASCOTAS EN CONDICIÓN DE CALLE



De acuerdo a Laura Hajj, de Ambiente y Vida Animal, A. C. y representante del Estado de México en la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas, existe el 70 por ciento de perros y gatos en condición de calle, no sólo en Edomex sino en todo el país.



"No hay estadisticas confiables ya que hay los que son de tutor irresponsable que tienen casa y son medianamente atendidos y alimentados pero que los dejan afuera todo o casi todo el día; los semi domiciliados que son alimentados por alguien y ocasionalmente los resguardan y pueden o no estar vacunados; los comunitarios que son alimentados y protegidos por varias personas, algunos si son vacunados al menos contra la rabia y en muchos casos son esterilizados por sus protectores y los que son totalmente callejeros que en su mayoría son ferales", explicó.



El Procurador del Medio Ambiente en el estado de México (PROPAEM), Luis Eduardo Gómez García, estableció que la sobrepoblación canina en las calles es responsabilidad de los ayuntamientos, aunque se comprometió a revisar el caso de Melchor Ocampo, por la muerte del campesino por mordeduras.



En los 125 ayuntamientos mexiquenses apenas unos 23 o 29 gobiernos locales se han preocupado por tener sus centros de control canino, los demás aún están pendientes, estableció la organización Ambiente y Vida Animal.



Martha Beatriz Medina Martínez, responsable de de control animal en el municipio de los Reyes la Paz, destacó que las administraciones anteriores descuidaron el tema de los canes y ahora hay una sobrepoblación de más de 10 mil animales en ese municipio.



Coincidió que creció el 70 por ciento de la población canina en los Reyes la Paz porque no se practicaron campañas de esterilización y concientización.



La funcionaria de este municipio que limita con la ciudad de México reconoció que en las zonas urbanas y partes altas (cerriles) se han visto jaurías de perros salvajes que por el momento solo se atacan entre ellos.



Sin embargo, cuando intenta llevarse a los perros callejeros en mercados y en la calle, los mismos vecinos se oponen y los defiende.



Pero no hay conciencia de que esos perros callejeros deben ser esterilizados para que no nazcan canes en estado salvaje.

LA HISTORIA DE "CALCETÍN" EN AMECAMECA



Ante la sobrepoblación de caninos en algunos municipios como Amecameca, Chicoloapan, Papalotla, Temamatla, Xonacatlán, Malinalco, Zinacantepec, Toluca, Texcoco, San Mateo Atenco Ocoyoacac y Valle de Chalco se ha recorrido al envenenamiento de canes.



El primero de octubre, ocho perros amanecieron envenenados en la cabecera municipal de Amecameca, entre ellos "Calcetín" y "Sinfónolo" dos callejeros que eran apreciados por los locatarios y comerciantes del lugar.



El envenenamiento causó indignación entre la población y organizaciones defensoras de animales, que reprocharon de la acción al gobierno municipal de Amecameca, cuando el envenenamiento fue de parte de un particular.



Los vecinos recordaron que el caso de "Calcetín" que nació en el jardín municipal y precisamente por su condición de abandonado, lo metieron a un calcetín y ahí se calentó y sobrevivió.



Con el tiempo "Calcetín" se hizo querer por los vecinos y comerciantes de Amecameca que lo alimentaban y quedaban en alguna puerta.



Pero "Calcetín" fue víctima de envenamiento masivo en Amecameca, junto con "Sinfónolo", los dos únicos perros que no pudieron salvarse de los ocho que consumieron comida con veneno.



Ante las protestas vecinal por este envenamiento, el alcalde Miguel Ángel Salomón, intervino y cumplió la petición de comerciantes de proteger a los perros callejeros de la zona centro de Amecameca.



Además, a los que andaban en el mercado y en las calles céntricas se les vacunó, así como se les colocó un collar para identificarlos.



Ahora los locatarios se encargan de vigilar, alimentar y cuidar a sus canes de calles para que no se les vuelva a dar veneno.

ENVENENAN A PERROS



La Procuraduría del Medio Ambiente en el estado de México documentó 13 casos de envenamiento en el 2019 en el Estados de México.



El doctor Luis Eduardo Gómez García, responsable de esa dependencia, reconoció que tan sólo en el municipio de Zinacantepec se han registrado tres casos de envenenamiento.



Pero los envenenamientos se registraron en Xonacatlán, Malinalco, Zinacantepec, Toluca, Texcoco, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Valle de Chalco y Amecameca.



Dijo que los casos de envenenamiento vienen de los mismos vecinos u organizaciones de colonos que se sienten rebasados por la sobrepoblación canina.



Apenas el 23 de octubre en el municipio de Temamatla fueron envenenados 14 perros y siete gatos en la cabecera municipal y en las orillas del pueblo, principalmente en un río.

LA SOLUCIÓN, CONTROL, CONTROL Y CONTROL CANINO



La recomendación de las protectoras de animales es adoptar la medida internacional TNR que es Atrapa, Esteriliza y Suelta, es decir capturar al perro en situación de calle, esterilizarlo, resguardarlo mientras se recupera y cicatriza y volverlo a liberar donde se capturó.



En otros casos después de la cirugía se espera su recuperación, se aplica la desparasitacion y vacunas, y se dan en adopción.



Laura Hajj de Ambiente y Vida Animal, A. C., informó que existe la Norma Oficial Mexicanas 042_2017 que es la que regula las funciones de un centro de control canino en el que se especifica que solo deben capturar animales con reporte de agresión comprobada.



Así como canalizar a los centros de control canino a canes atropellados o que sean voluntariamente entregados por sus dueños.



Aunque reconoció que pocos ayuntamientos cumplen con los requisitos para los centros de control ya que consideran un gasto innecesario invertir en las mascotas.



"Creen que es dinero tirado aún cuando tienen la responsabilidad legal de atenderlo como problema de salud pública", expresó.



Estableció: "Nosotros proponemos como soluciones la esterilización masiva, gratuita y obligatoria de perros y gatos y la prohibición de venta de animales por cualquier medio (salvo los criaderos legalmente constituidos y supervisados), la venta por criadores de traspatio y familias irresponsables son quienes generan el problema y aparte son los que llevan sus animales a sacrificio sin justificación alguna".