"Abandono de autoridades causa ola de crímenes", acusan vecinos del norte de Toluca

La inseguridad continúa ahogando a los vecinos de la zona Norte de Toluca, además de la ola de homicidios que se ha reportado en los últimos dos meses, que tuvo como momento cumbre el asesinato de Guillermo de 14 años cuando intentó defender a su novia de una violación; también han tenido que padecer asaltos.

Pedro García, delegado de San Andrés Cuexcontitlán, lamentó que el aumento de los crímenes en la zona es el resultado del abandono que viven por parte de las autoridades municipales y estatales.

"Sí ha habido más rondines desde qué pasó lo del muchacho (Guillermo) pero ya sabemos que esto se va a acabar, realmente lo hacen porque se hizo mediático. Aquí en la explanada delegacional hay patrullas, sí, pero no las mueven que porque no tienen para la gasolina, y así con muchas cosas", señaló el delegado.

Es por ello que este martes decidieron marchar al centro de Toluca para exigir una mesa de diálogo con las autoridades municipales y que no se les dé carpetazo a los asesinatos, quieren que los culpables terminen tras las rejas.

LOS ASALTOS

Los habitantes de San Andrés Cuexcontitlán relataron que los asaltantes también han proliferado en especial cerca de las escuelas.

"Hay gente que sale a las 5:30 para irse a sus escuelas, a sus trabajados y son asaltados por jóvenes en moto, luego los queremos defender pero me dice mi hija que no porque vienen armados con pistolas o cuchillos y no queremos que se haga una cosa peor pero estar saliendo y que nos quiten lo poco que tenemos no es justo".

Datos de la Dirección de Seguridad de Toluca señalan que los conocidos como "moto ratones" se han convertido en el dolor de cabeza para la policía local, pues no sólo operan en la zona norte del municipio sino que también han incrementado su operación en el centro, en especial los fines de semana y días de quincena.

Asimismo, se reconoció que muchas veces se trata de menores de edad quienes se dedican a los robos por lo que desarticular las bandas ha sido complicado.

PENDIENTE LA MEGA MARCHA

Debido a la pandemia, los pobladores de San Andrés Cuexcontitlán decidieron hacer una marcha simbólica a la Plaza de los Mártires pero aseguraron que, de no obtener una respuesta satisfactoria como mayor vigilancia y obras de infraestructura, regresarán con los vecinos de las otras delegaciones como San Cristóbal Huichochitlán y San Pablo Autopan.

ZONA OTOMÍ EN EL OLVIDO

El delegado de San Andrés Cuexcontitlán señaló que además de la falta de policías, las calles principales están en total abandono y parecen campo minados, por lo que piden la rehabilitación de las calles Revolución, Cristobal Colón y la carretera Toluca-Temoaya, que son las vías que conectan a Toluca-Norte con la zona industrial y el centro del municipio.

Tras más de dos horas de caminata, los manifestantes se plantaron frente al Palacio de Gobierno para solicitar una mesa de diálogo transversal y así abordar las problemáticas, ya que también recriminaron que Incluso los programas sociales del Estado de México se concentran para beneficio de la población del valle de México y no a los pueblos originarios.